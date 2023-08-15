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她約會在寶雅腸胃翻滾「屎」定了 網友：書局、全聯都會

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友在寶雅逛街的時候，因為物品擺放過於整齊，而容易產生腸胃翻滾的狀況。示意圖。圖／ingimage
一名女網友在寶雅逛街的時候，因為物品擺放過於整齊，而容易產生腸胃翻滾的狀況。示意圖。圖／ingimage

現在生活步調快速，大多的人沒有額外心力在實體社交，交友軟體成為一個比較沒有負擔的選擇，但如果要從線上跨到現實，大家仍然很在意第一次見面的形象，而選擇約會的地點也尤為重要。

一名女網友在Dcard分享交友軟體的約會經驗，對象是一位符合理想型的男生，卻在他面前發生了社會性死亡的事，令原PO非常尷尬。當天兩天一同看展覽、吃午餐，氣氛愉快又美好。男方突然回想到原PO曾說過洗髮精要沒了，寶雅有，詢問要不要先買。儘管原PO很感動對方都有記得小事情，但逛了大約3分鐘後，因為貨架整齊的擺列，所以「腸胃不聽『屎』喚地在喧囂」，只能叫男方先自己逛一下，自己則直奔廁所。出廁所後，理想男也持續的關心，「妳還好嗎？是吃壞肚子嗎？還是生理期不舒服？」只好跟他說沒事，只是突然有點肚子痛，對於到底該不該說實話感到困擾。

不少網友都給予安慰，「沒太誇張都還好，別想太多」、「只要不要拉在褲子上，我覺得都是人之常情啦，跟男友交往久了，奮鬥完還會跟他分享戰績呢」，也有網友調侃道，「就問一句：誰只進不出，仙女不拉屎的嗎」。

而出門後，腸胃躁動的不只原PO，也有許多人都分享自己過往的經驗，有如「都市傳說」，「以前和曖昧的女生去圖書館唸書，結果一進去看到整齊的書架，還有書的味道，腸胃就開始滾動，從高中就這樣，只要到圖書館就是先炸裂再說」、「我有腸躁症，一緊張就會拉肚子，然後跟現在的老公去約會，只要在外面吃東西，我肚子就會滾」、「不止去寶雅、去全聯之類的也會，超痛苦」。

寶雅 全聯

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