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如何跟老公撒嬌…KIMIKO當眾示範撩尪技巧 朋友群喊：印象非常深刻

聯合新聞網／ 綜合報導
知名舞蹈老師KIMIKO（林睿君）和她的老公王家玄。 圖擷自臉書
知名舞蹈老師KIMIKO（林睿君）和她的老公王家玄。 圖擷自臉書

舞蹈老師KIMIKO（林睿君）婚後經常在社群平台分享和老公的甜蜜生活點滴。昨日她連發兩篇文章，傳授女生「如何跟老公撒嬌」，引發網友讚嘆，直呼「老師很會撩尪欸！」

KIMIKO在她的粉絲專頁「KIMIKO」的臉書上，間隔約11個小時連發兩篇文，在第一篇文中，她提到最近真的好多女生來詢問「要如何跟老公撒嬌？」她就拿自身的經歷，分享了一個狀況實例。

KIMIKO透露，有一次跟一群朋友去吃飯，從停車場往餐廳的路上，她邊走邊講電話，一不小心腳拐了一下，走在前面的老公來不及救援，於是心疼的一邊檢查她的腳一邊碎碎唸「為什麼走路不看路？」，她當時回應老公一句話，讓當下現場的朋友們印象非常深刻。她用Hashtag的方式加註「你們猜我回什麼？」釣足網友們的胃口，引發熱議猜測。

在大家等了約11個小時後，KIMIKO老師終於在第二篇文中公佈了答案，她同樣以Hashtag的方式寫道「原來看到帥哥真的會腿軟欸」，還特別強調要「眼帶笑意直勾勾盯著老公眼睛，搭配正經語氣慢慢地說出來哦」

答案一公佈，讓學生們紛紛驚嘆「太高招了」、「老師的功力果然不同凡響」、「真的很會欸」、「這是全世界最好的解答」、「好甜喔！雞皮疙瘩都起來了」、「撒嬌金句！立馬筆記學起來」、「兩位的情商跟智慧真的很高，要來多學習學習」、「難怪大家印象深刻，受教了」。

Hashtag Kimiko

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