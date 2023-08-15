「卡住我美美髮型！」汽車座位靠枕可以拔嗎？ 駕訓班教練曝一功能：有沒有差很多

一般車子的前排座位中，上方都會附設一個頭枕，除了方便駕駛及副駕坐著時，頭部有地方可以靠著之外，也有安全上的功能。不過近來有日本駕訓班人員發現發現，近來似乎有越來越多年輕人，認為乘坐時不需要，於是擅自將頭枕拔除，認為這樣會大幅影響行車安全，呼籲應該保留頭枕才對。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本twitter網友「projectyuzuriai」，目前是栃木縣烏山自動車學校（駕訓班）的教練，他最近發文表示很多年輕人認為，座位上的頭枕沒有必要，而且又會影響到髮型，甚至常常都會自己把座位上的靠枕拔除。

然而，根據日本「道路運送車輛保安基準」指出，當車子在受到強烈衝擊的時候，為了防止乘客的頭部過度後仰，並減少頭部受到的損傷，因此才需要這種靠枕來抑止。且靠枕的位置也很重要，東京勞動局勞東基準部安全課曾統計，在追撞意外發生時，靠枕有設置在適當位置，頸部無傷機率為16.7。如果沒有，無傷率則下降至7.4而已，可見得相當重要。

這項呼籲也獲得不少網友的認可，紛紛回應「以前看過影片，沒有靠枕真的很恐怖」、「畢竟也和頭部的安全有關」、「要是一開始就沒靠枕，車檢也不會過」、「有人可以沒靠枕開車喔？我完全無法」。