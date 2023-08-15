快訊

落網了！雲林民宅火警2死2傷 兒子疑似縱火倉皇逃離現場被逮

丈夫寧可和熟齡女「滾床」 知名旅行社女經理崩潰獲賠50萬

烏克蘭家暴悲劇：從戰場歸來的丈夫，變成了怪物

「卡住我美美髮型！」汽車座位靠枕可以拔嗎？ 駕訓班教練曝一功能：有沒有差很多

聯合新聞網／ 綜合報導
日本駕訓班教練發現，近期不少年輕人會拔掉座位的靠枕，認為這樣對於行車有安全疑慮。圖擷自twitter
日本駕訓班教練發現，近期不少年輕人會拔掉座位的靠枕，認為這樣對於行車有安全疑慮。圖擷自twitter

一般車子的前排座位中，上方都會附設一個頭枕，除了方便駕駛及副駕坐著時，頭部有地方可以靠著之外，也有安全上的功能。不過近來有日本駕訓班人員發現發現，近來似乎有越來越多年輕人，認為乘坐時不需要，於是擅自將頭枕拔除，認為這樣會大幅影響行車安全，呼籲應該保留頭枕才對。

根據日本媒體「まいどなニュース」報導，日本twitter網友「projectyuzuriai」，目前是栃木縣烏山自動車學校（駕訓班）的教練，他最近發文表示很多年輕人認為，座位上的頭枕沒有必要，而且又會影響到髮型，甚至常常都會自己把座位上的靠枕拔除。

然而，根據日本「道路運送車輛保安基準」指出，當車子在受到強烈衝擊的時候，為了防止乘客的頭部過度後仰，並減少頭部受到的損傷，因此才需要這種靠枕來抑止。且靠枕的位置也很重要，東京勞動局勞東基準部安全課曾統計，在追撞意外發生時，靠枕有設置在適當位置，頸部無傷機率為16.7。如果沒有，無傷率則下降至7.4而已，可見得相當重要。

這項呼籲也獲得不少網友的認可，紛紛回應「以前看過影片，沒有靠枕真的很恐怖」、「畢竟也和頭部的安全有關」、「要是一開始就沒靠枕，車檢也不會過」、「有人可以沒靠枕開車喔？我完全無法」。

日本 駕訓班

延伸閱讀

機械車位真不好？他保證「有保養維護」過來人搖頭：一次就完蛋了

讓雞蛋呼吸！儲藏時多一簡單動作 放更久依然維持新鮮

77歲漫畫家描繪「孤獨老人」生涯終幕 道出自己中風時最擔心的事

不再擔心日行萬步超難 新研究：每天4千步就能降低早逝風險

相關新聞

「卡住我美美髮型！」汽車座位靠枕可以拔嗎？ 駕訓班教練曝一功能：有沒有差很多

一般車子的前排座位中，上方都會附設一個頭枕，除了方便駕駛及副價坐著時，頭部有地方可以靠著之外，也有安全上的功能。不過近來有日本駕訓班人員發現發現，近來似乎有越來越多年輕人，認為乘坐時不需要，於是擅自將頭枕拔除，認為這樣會大幅影響行車安全，呼籲應該保留頭枕才對。

按身高收費不公平！ 他拍一餐廳告示讚「這才是友善餐廳」

許多餐廳在訂立小孩的收費標準時，會依照身高作為依據。不過，若遇到發育較快速的兒童，便容易讓家長認為不公平。有網友在臉書社團「爆廢1公社」分享，只見照片中餐廳的收費標準是以孩童年齡區分，讓原PO大讚「友善餐廳！」

「極度邊緣」超能力啟動！ 他嘆：旁邊位置再乾淨也無人坐

每個人所散發的氣場不同，某些氣場則會讓他人不敢靠近。日前，有網友在臉書社團「匿名公社」表示，自己有「極度邊緣」的超能力，經常在與他人聊天時冷場，讓大家都十分尷尬。原PO無奈詢問，有無方法解除這種超能力？

小孩天馬行空用蚊香擺成可愛圖形 網友齊讚喊：可製成貼圖

都說小孩是最天真無邪的存在，會做出許多可愛的舉動，但也總是有許多令人哭笑不得的事情。

不會唸不會寫！取名冷僻字是福是禍？ 網友認為弊大於利

大家身邊一定不乏一位名為博宇、承恩、采潔或是子晴的朋友，雖然名字普遍但優點就是好記。而不少父母為了避免小孩的名字是菜市場名，會在取名上發揮創意，使用日常生活較少用到的生僻字。就有網友好奇，這類較為少見的字詞，平常的話要怎麼介紹自己呢？又有何優缺點？其他人則大多贊同，取名冷僻字真的是自找麻煩。

花旗掰了！她樂開懷「貸款不用繳」 知情人全笑歪

花旗銀行在台消金業務12日移轉給星展銀行，44家花旗銀行分行正式走入歷史。一名女網友疑惑，「那花旗的貸款是不是不用繳了？」引來全場爆笑，「沒錯，不用繳給花旗了，開始改交給星展！」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦