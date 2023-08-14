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「極度邊緣」超能力啟動！ 他嘆：旁邊位置再乾淨也無人坐

聯合新聞網／ 綜合報導
網友自嘲自已有「極度邊緣」的超能力，只要經過就會瞬間讓全場安靜。示意圖／ingimage
網友自嘲自已有「極度邊緣」的超能力，只要經過就會瞬間讓全場安靜。示意圖／ingimage

每個人所散發的氣場不同，某些氣場則會讓他人不敢靠近。日前，有網友在臉書社團「匿名公社」表示，自己有「極度邊緣」的超能力，經常在與他人聊天時冷場，讓大家都十分尷尬。原PO無奈詢問，有無方法解除這種超能力？

原PO分享，他最近發現自己擁有一項超能力，並將其稱為「極度邊緣」。他舉例，平時他在搭火車時，即便車廂已有九成滿且位置乾淨，也絕對不會有人坐在他旁邊。

原PO繼續補充，只要每次同事在聊天時，自己一經過便全場瞬間安靜，待原PO走後，才又再次熱絡起來。他自嘲，目前此能力已進化，自己就算與陌生人聊天也經常冷場，讓對方感到尷尬。原PO無奈詢問，有無方法解除這種超能力？

貼文一出，有網友推測許多無人靠近原PO的原因，「是不是看起來很兇啊？」、「同事會有這樣的反應，應該是你顧人怨卻不自知，我們公司就有這樣的人」、「這情況會不會是你身上有異味？」、「我鄰居跟你一樣，簡稱炸彈」。

也有網友安慰原PO，不需太過在意他人眼光，「這能力很棒誒」、「其實每個人個性不一樣，只要沒有傷害或阻礙別人，就照著個性走吧」、「有時候是外型，有時候是氣場，不用特意改變什麼。因為別人的感受和為何不坐旁邊，你不會知道，只要輕鬆看待就好」、「公司應該喜歡你…，這樣在產線不會聊天！」

車廂

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