小孩天馬行空用蚊香擺成可愛圖形 網友齊讚喊：可製成貼圖

都說小孩是最天真無邪的存在，會做出許多可愛的舉動，但也總是有許多令人哭笑不得的事情。一名網友分享他的小孩很有藝術天分，但是發揮錯地方時，如同在向媽媽討打一樣，讓許多網友忍不住噗哧一笑。

一名網友在「爆廢1公社」發文，從附上的照片可看到，小孩透過蚊香彎曲的特性，將許多片段組成一個個圖形，有的角色看起來無奈、有的生氣、也有整個蚊香片作為眼睛的，完美呈現孩子天馬行空的世界。讓原PO忍不住寫下，「當你很有藝術天份，又太久没有被媽咪打時……，此時的蚊香表示：我是無辜的。」

不少網友覺得，雖然蚊香被掰斷了，但這是一件很划算的花費。「很厲害！蚊香沒多少錢就可以發現小孩的天份，很划算啊！」、「這不能打，太有才了！想像力豐富！這小孩耐心度夠！蚊香便宜，再買就有」、「用一盒蚊香發現孩子的天份，這個投資值得了！」、「第一次覺得小孩搞破壞不能打，值得嘉獎」、「斷掉的蚊香還可以燒啦，媽媽的理智線先不要斷」。

也有網友打趣地說道，「我會捨不得掃掉，蚊香終於發揮了它最大的價值～讓孩子安靜」。而這小孩的天分，引發網友希望可以製作成Line貼圖，「圖一張一張拍下，送去審核做貼圖，就叫蚊香世家吧」。有網友也不禁想到國內外教育的差別，「以國外父母的角度：Amazing！稱讚一番；少數狹隘的家長：打罵一頓，然後又花錢送去補才藝，一個可能在某方面有天份的孩子，可能因為家長的認知而無法發光發熱」。