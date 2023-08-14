快訊

張艾嘉要當婆婆了！獨子Oscar情定大陸超模 年底迎娶辦婚宴

女議員踢爆高雄「尿布樹」真相 痛批樹倒元凶竟不是颱風

不會唸不會寫！取名冷僻字是福是禍？ 網友認為弊大於利

聯合新聞網／ 綜合報導
當名字裡面有冷僻字，每每要介紹自己時，都會是一個很大的挑戰。示意圖／ingimage
當名字裡面有冷僻字，每每要介紹自己時，都會是一個很大的挑戰。示意圖／ingimage

大家身邊一定不乏一位名為博宇、承恩、采潔或是子晴的朋友，雖然名字普遍但優點就是好記。而不少父母為了避免小孩的名字是菜市場名，會在取名上發揮創意，使用日常生活較少用到的生僻字。就有網友好奇，這類較為少見的字詞，平常的話要怎麼介紹自己呢？又有何優缺點？其他人則大多贊同，取名冷僻字真的是自找麻煩。

一名網友在PTT發文表示，有很多字不常見，又沒有什麼詞彙，也不能拆字形容，透過電話很難解釋到底是哪個字。原PO表示，要是這種字的受害者是我的話，成年的第一件事就是去改名。

文章一出，立刻引來眾多網友共鳴，認為取名用冷僻字真的很不便。「有些冷僻字真的自找麻煩，有時公司的電腦就是打不出你全名」、「電腦打不出的就是變空格，真的很煩」、「看病被唸錯、住飯店被唸錯、銀行打來也唸錯」、「診所遇見『旂』，他電話完全解釋不出」、「取冷僻字最大的問題除了一般的機關難用以外，就是很容易被人肉……」。

不過，也有另一派的人認為，生僻字也有令人動容的部分。「我是覺得我的名字是一個可以和人聊天的話題之一，因為我媽有跟我講命名的由來。因為有故事性，又包含了我爸媽對我的期望，所以雖然是不常見的用字，但我還是喜歡我的名字。」、「認識一個公教家族幫孩子取『斈（ㄒㄩㄝˊ）』這個字，別人問時可以秀一波文學素養」。除了生冷字詞，也有網友表示，比較不喜歡破音字，「譬如有個作家叫做趙乾乾，我想應該是唸『錢』的音，但我就不自覺會想唸『甘』；另一種討厭是明明就並非難字，但還是很多人唸錯。

PTT

延伸閱讀

4腳督總統聲量伯仲之間 賴清德躍升第一名

從國民妹妹蛻變成史劇女神！關於最美童星金所泫你一定要看的10大韓劇作品

贊助高虹安養網軍？郭台銘每月付10萬給「Z9」吳達偉啟疑竇

中國動漫展被小粉紅舉報？傳政府臨檢禁播日文歌 Cos日漫角色還要堅決否認

相關新聞

不會唸不會寫！取名冷僻字是福是禍？ 網友認為弊大於利

大家身邊一定不乏一位名為博宇、承恩、采潔或是子晴的朋友，雖然名字普遍但優點就是好記。而不少父母為了避免小孩的名字是菜市場名，會在取名上發揮創意，使用日常生活較少用到的生僻字。就有網友好奇，這類較為少見的字詞，平常的話要怎麼介紹自己呢？又有何優缺點？其他人則大多贊同，取名冷僻字真的是自找麻煩。

花旗掰了！她樂開懷「貸款不用繳」 知情人全笑歪

花旗銀行在台消金業務12日移轉給星展銀行，44家花旗銀行分行正式走入歷史。一名女網友疑惑，「那花旗的貸款是不是不用繳了？」引來全場爆笑，「沒錯，不用繳給花旗了，開始改交給星展！」

好市多富邦卡開刷！會員傻眼驚見「1規定被改了」

好市多 Costco在本月8日起改由富邦 Costco 聯名卡刷入店內，現場只接受聯名卡或是現金支付，而有網友則提醒，原本「國泰多利金」是每年8-9月底進行折抵，目前換成「富邦好多金」後，則是改為1-2月底折抵，引起網友不同反應。

想帶父母遊日本「自由行比較好？」 眾人搖頭：自己找麻煩

日本是台灣人最喜愛造訪的國家，尤其疫情趨緩後，各國都開放國門歡迎旅客入境，台灣人也一窩蜂飛往日本旅遊。有一名網友就在PTT發文透露想帶父母去日本玩，但不知道該跟團還是自由行，因此想請鄉民給些意見參考。

她拜月老求籤被解讀「標準太高」 眾人見1條件嘆：男生很冤枉

不少單身男女想「終結孤單」都會到廟裡祈求月老的幫忙，不過有一名女網友去拜月老，列出5點交友條件後，抽到的籤詩卻被解讀「標準太高」，讓她聽了欲哭無淚。

他好奇「台灣開日式澡堂有賺頭嗎？」 眾人搖頭：會賠死

「澡堂」是日本非常普遍的在地文化，即便家裡有浴缸可以泡澡，但不少日本人還是喜歡到公共澡堂泡澡。有一名網友就好奇想問如果在台灣開一間日式澡堂，會不會有賺頭？只不過貼文一出，多數人都搖頭不看好。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦