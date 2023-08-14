不會唸不會寫！取名冷僻字是福是禍？ 網友認為弊大於利

大家身邊一定不乏一位名為博宇、承恩、采潔或是子晴的朋友，雖然名字普遍但優點就是好記。而不少父母為了避免小孩的名字是菜市場名，會在取名上發揮創意，使用日常生活較少用到的生僻字。就有網友好奇，這類較為少見的字詞，平常的話要怎麼介紹自己呢？又有何優缺點？其他人則大多贊同，取名冷僻字真的是自找麻煩。

一名網友在PTT發文表示，有很多字不常見，又沒有什麼詞彙，也不能拆字形容，透過電話很難解釋到底是哪個字。原PO表示，要是這種字的受害者是我的話，成年的第一件事就是去改名。

文章一出，立刻引來眾多網友共鳴，認為取名用冷僻字真的很不便。「有些冷僻字真的自找麻煩，有時公司的電腦就是打不出你全名」、「電腦打不出的就是變空格，真的很煩」、「看病被唸錯、住飯店被唸錯、銀行打來也唸錯」、「診所遇見『旂』，他電話完全解釋不出」、「取冷僻字最大的問題除了一般的機關難用以外，就是很容易被人肉……」。

不過，也有另一派的人認為，生僻字也有令人動容的部分。「我是覺得我的名字是一個可以和人聊天的話題之一，因為我媽有跟我講命名的由來。因為有故事性，又包含了我爸媽對我的期望，所以雖然是不常見的用字，但我還是喜歡我的名字。」、「認識一個公教家族幫孩子取『斈（ㄒㄩㄝˊ）』這個字，別人問時可以秀一波文學素養」。除了生冷字詞，也有網友表示，比較不喜歡破音字，「譬如有個作家叫做趙乾乾，我想應該是唸『錢』的音，但我就不自覺會想唸『甘』；另一種討厭是明明就並非難字，但還是很多人唸錯。