她拜月老求籤被解讀「標準太高」 眾人見1條件嘆：男生很冤枉

不少單身男女想「終結孤單」都會到廟裡祈求月老的幫忙，不過有一名女網友去拜月老，列出5點交友條件後，抽到的籤詩卻被解讀「標準太高」，讓她聽了欲哭無淚。

這名女網友在Dcard寫道，自己列了另一半的5個條件，1.希望樣貌身材跟初次喜歡的對象一樣；2.個性要有自己主見和脾氣、專情、不菸酒嫖賭且無不良習慣；3.不要有負債；4.到處吃吃喝喝，不要花費超過自己經濟能力的，也不要精緻窮、貪富貴；5.不想生養孩子，希望對方也有同樣想法。

原PO在拜完月老後，抽到了第19籤「富貴由命天註定 心高必然誤君期 不然且回依舊路 雲開月出自分明」，她和朋友研究籤詩的意思，對方卻表示月老認為原PO的標準太高。朋友舉交友條件第2點為例，認為現在的男生基本上都會出去亂搞，已經沒有那麼純情的男生了，讓原PO聽了很失望，無奈地說「我這樣的擇偶條件真的算太高嗎？如果約砲嫖妓要能忍受，那我幹嘛要另一半？」

不少人安慰地說，「可能是月老知道妳還有其他更高的標準藏在心裡吧」、「不同的時期，狀況也會不同，看起來條件是不會太高，但可能今年沒有姻緣」、「這條件感覺不難啊？感覺連我都全符合」、「覺得這首詩除了妳可能會因為人己的眼光或心態耽擱之外，也期許妳照著既有的腳步好好生活，燈火闌珊有人」、「我覺得妳開的條件根本很佛啊，一定有這樣的男生出現的」。

但也有網友對於兩人的觀點有意見，「說男生都會去約，這太冤枉了吧」、「負債要看吧，不是拿來賭或是買堆有的沒的會怎樣嗎？」、「妳朋友不對勁，沒有基本都會嫖妓約砲吧？他生活在怎樣的圈子裡啊」、「別聽妳朋友亂說，純情男生不可能沒有，遇不遇得到，就妳的生活圈吧」。