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他好奇「台灣開日式澡堂有賺頭嗎？」 眾人搖頭：會賠死

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友好奇如果在台灣開日式澡堂，會不會有賺頭？但多數人都搖頭不看好。示意圖／ingimage
有網友好奇如果在台灣開日式澡堂，會不會有賺頭？但多數人都搖頭不看好。示意圖／ingimage

「澡堂」是日本非常普遍的在地文化，即便家裡有浴缸可以泡澡，但不少日本人還是喜歡到公共澡堂泡澡。有一名網友就好奇想問如果在台灣開一間日式澡堂，會不會有賺頭？只不過貼文一出，多數人都搖頭不看好。

原PO在PTT貼文表示，日本人很愛泡澡，就算房子很小，浴室裡還是得要有浴缸，而且日本也有公共澡堂，即使家家戶戶有浴缸，不少日本人還是喜歡到公共澡堂洗澡。對此，原PO突發奇想，他說台灣房子越蓋越小，很多人住單人套房還沒有浴缸，尤其北部在冬天的時候很冷，冷到會讓人想泡澡，如果開一家日式澡堂的話，不知道有沒有賺頭，是否有人會想用？

不過多數人都不太看好，「台灣人不習慣和別人赤裸相對吧」、「台灣人泡溫泉都要穿泳裝，誰會想在澡堂跟鄰居坦誠相見」、「台灣整體衛生習慣不太行」、「要平價很難，一次500到1000，可能會倒，台灣有三溫暖不過沒去過」、「台灣不像日本人普遍對泡澡有執著，台灣熱的要死，泡完出去又流滿身汗泡心酸的，只賺冬天會賠死吧」、「覺得在台灣會有人在裡面尿尿」、「沒有搞頭、沒裸露習慣，天氣太熱，冷的時候短」、「會被搞的很髒很亂」。

還有網友點名北投和礁溪就有澡堂的風格，「北投有啊，你會每天去嗎？」、「北投公園附近就有啊，捷運站旁而已」、「礁溪有公共澡堂」、「不然你以為北投溫泉在幹嘛」。

北投 溫泉

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