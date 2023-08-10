短襪很俗氣？他喊年輕學子不愛「改穿這款」 網不解：怎麼穿都顯腿短

不少民眾對穿搭很慎重，不僅講求全身衣服層次感、色系協調性，連襪子也要配合整體風格。有網友觀察到，現在許多年輕學生喜歡穿長襪，卻很少人穿超短襪，明明也是過去很流行的單品，不禁發文詢問難道現在穿超短襪「很俗嗎？」，貼文一出引發網友論戰。

一名網友在Dcard發文表示，他在這個夏天觀察到，不少年輕學生喜歡在下半身搭配長襪，襪子長度幾乎都在腳踝以上，反而是穿起來很涼爽，以前也超流行的超短襪越來越少人穿，令他感到不解，「現在看到穿那種超短襪、帆船襪會很俗嗎？」。

貼文曝光後引發討論，許多網友不以為然，直言流行是每20年循環一次，「以前穿長襪會被笑跟陳雷一樣」、「以前穿長襪會被笑很土、很丟臉」、「小時候都是穿長襪很俗，大概我到高中大學才開始流行回去」、「流行就是一個輪迴而已，退流行的再等20年就會回來了」。

有人也指出如果穿稍長的襪子會影響身高比例，「腿太粗真的不適合長襪...直接把人截好幾段，看起來更粗了」、「我覺得長襪只適合那種原本就腿超直超瘦的女孩子，我自己穿短襪比例會稍微拉長一點點，長襪怎麼穿怎麼腿短」、「不管腿粗不粗，我的腿已經那麼短，我不會再讓長襪縮短比例了」。

有網友則有不同看法，「其實我覺得沒事不會特別注意別人襪子穿什麼，俗不俗也只是審美觀上的差異而已？」、「反正穿著舒服就好，覺得別人這樣很俗的人，本身想法就不對吧」、「以前大家流行都是一窩蜂，現在比較會走自己的路了，一切都還是看搭配」。