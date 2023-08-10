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她羨慕同事「家境好、家人疼」過夢想生活 網安慰：妳也很棒

聯合新聞網／ 綜合報導
每個人心中都會有夢想的生活。示意圖/ingimage
每個人心中都會有夢想的生活。示意圖/ingimage

相信每個人都曾幻想過「如果我有…，就能…」，大家心中都會有夢想中的生活，而看到他人過著自己理想中的日子也難免會羨慕。一名女網友在Dcard上發文，分享工作單位來了一位與她年齡相同、個性相似、十分投緣的女生，不過兩人聊到家庭關係時，原PO卻驚覺這女生過的生活就跟自己渴望的日子一模一樣。

原PO先是指出「對方有個很疼她的哥哥」，原PO表示因為自己是獨生女，雖然知道不可能，但從小就希望能有疼自己的哥哥，接著提到「對方常常跟媽媽一起逛街，宛如姊妹，保養品跟包包都是媽媽買」，原PO表示自己平時很少跟媽媽見面、聊天，媽媽也不會給予金援。

「對方家裡開公司，家境非常優渥，父母都很疼她」，原PO坦言，自己成年後便獨自來北部工作，生活開銷都要自己想辦法，雖然很渴望家族旅遊，但家人卻都各忙各的，國中時想去留學卻也因為各種因素而沒去成。「對方過的生活真的就是我從小所希望擁有的」，原PO也分享，每次跟該同事聊天都會十分羨慕，不過能認識這麼好的人自己也非常開心。

對此，網友們有人也分享自家狀況，也有給予原PO暖心安慰的留言，「沒事，拍拍，我是台北人，家境不優渥，父母貌合神離，從我有記憶以來從來沒有一次家庭出遊」、「妳不是惡意的忌妒，也可以很發自內心地欣賞對方，感覺妳也是個善良大方的人啊！」、「每個人都有不同的際遇，辛苦妳了，但妳的努力帶妳走到現在，也長成善良大方的人，妳應該為自己感到驕傲呀」、「小時候的我只會在心裡覺得這世界好不公平，為什麼偏偏是我，長大後雖然仍舊覺得世界是不公平的，但比起著眼於自己沒有的，我更珍惜現在所擁有的一切」、「我相信妳身上一定也有讓妳朋友欣賞的點，而且妳也是個善良大方的人，妳真的很棒」。

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