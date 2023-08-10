她被算命師說千禧年出生「吃牛運氣差」 網吐槽：那歐美人不就衰死？

在華人社會中，每逢春節或遇人生大事，許多人都會參考命理學提供的建議行事。日前有網友在Dcard分享，自己從小就被阿嬤告誡，算命師說她不能吃牛。而她近日去算命時也被師父提醒，千禧年出生的孩子不能吃牛肉，否則會運氣不好、有雙重人格等等。於是原PO好奇，「有沒有千禧年的孩子也被講過不能吃牛肉？」該貼文一出，也引起許多網友討論。

不少同樣千禧年出生的網友紛紛在底下留言，「千禧年出生，但從小吃牛肉到大⋯我記得身邊的同學好像也沒有特別忌口牛肉的」、「我也是千禧年出生，算命說不能吃牛肉，至今不只牛肉連羊肉也不知道都不曾吃過」、「我也是千禧的孩子，但我還是牛肉吃到爆，好吃欸」。

也有算命後被告誡不能吃牛的網友分享，「有次算命後，說我不適合吃牛肉我就戒掉了。以前我很常受傷，自從20歲戒了牛肉，我真的一生平安到現在26歲」、「我是被認識的宮主說不能吃牛，然後不信有次吃了火鍋兩盤牛，回家之後心臟跳超快兩次，從此以後戒掉了」。

而對於命理學所提供的建議，許多人則是抱持著困惑和懷疑，「歐美人大部分都吃牛肉不就衰死了？就華人迷信一堆，不吃可讓我中個10億我才信」、「小時候算命說我命帶魁罡，不能吃牛肉，但我還是吃了。結果現在過得超開心，每次出門吃飯就是牛排、燒肉、火鍋也要點牛肉，差點人生不完整，好險有吃牛」、「你這樣說，那2000年出生的人，不就天生不能吃牛肉？然後屬虎的這輩子別想參加別人的婚禮？」。

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