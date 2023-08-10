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貼心為女友人點外送卻忘付錢 外送員一舉動被網讚：神救援

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，自己曾有過為他人點外送，卻忘記設定信用卡付款的窘事。示意圖／ingimage
一名網友分享，自己曾有過為他人點外送，卻忘記設定信用卡付款的窘事。示意圖／ingimage

近期，有女網友分享曖昧男突然為自己點外送，卻要女方自付的窘事，讓網友紛紛笑翻並瘋傳。看到這篇貼文後，有網友在Dcard回憶起之前點外送的經歷，他透露，原本想貼心為女性朋友點外送，卻忘記設定信用卡付款，幸好外送員一舉動立刻救了他。

原PO分享，自己某次想貼心為朋友送晚餐，便利用外送點了兩樣餐點，並直接在外送備註寫上「直接送進店內給女生即可。」後來，原PO在不斷確認訂餐是否送達時，接到外送員傳訊息表示，此餐點要收錢，才讓原PO驚覺自己忘記設定使用信用卡付款。

原PO透露，當下自己十分緊張，立刻傳訊息詢問外送員「這個是我要請她吃的，怎麼辦？」想不到外送員竟貼心的回覆，願意先幫原PO墊錢，請原PO之後再轉帳給他。

成功收到外送的原PO朋友之後還向原PO表示，不解外送員為何一直站在門口，認為對方行為非常奇怪。朋友的好奇也讓原PO忍不住內心吐槽自己，全是因為他犯蠢的關係。

不少網友在看到文章後，都稱讚外送員的救援並直呼原PO運氣真好，「其實我覺得遇到這種情況，你就跟那女生說清楚，請她先墊，你再轉錢給她就好啦。幸好你那次有遇到一個好的外送員，運氣真好」、「這外送員真的應該要給小費的」、「外送員很貼心耶」、「這外送員真的是神救援」。

Dcard 外送員

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