為何日本人愛吃碳水食物「依然很瘦」？ 內行分析3原因：在台灣很難

儘管三餐飲食均衡很重要，但對生活忙碌的民眾而言，還是會選擇較易購買、馬上吃飽的澱粉當主餐，加上如果沒時間運動，就會產生肥胖問題。一名PTT網友好奇，日本人的肥胖率很低，但當地有很多澱粉美食，店家或超商推出的餐點還會一次出現炒飯、炒麵，這根本「暴量碳水」組合，但為何日本人依舊能維持較瘦的身材？貼文曝光後引發熱烈討論，釣出內行網友分析3個原因，更指出其中有一關鍵是台灣比不上的。

原PO在PTT發文表示，很多文章都宣導，如果要減重，一定要均衡每餐攝取的營養素，也要適量減少碳水化合物，但日本很常見以澱粉為主的美食，有時候超商便當還會推出雙主餐，有炒飯也有炒麵，這根本就是「碳水暴量」，但不懂日本人為何沒有很胖，依舊能維持身材，究竟在生活作息上與台灣有何差別，並詢問網友看法。

貼文曝光後掀起討論，網友紛紛推測原因，「因為一餐份量很少？」、「因為台灣還有手搖飲」、「我覺得糖跟油這兩個影響比較大吧，還有日本人可能食量不高」。其中一名內行網友回文表示，日本人確實普遍較瘦，雖然不是完全沒胖子，但比例上比台灣少，他曾去當地住兩周，大致可分析3個原因。

第一原因是「吃許多發酵食物」，在日本常見的配菜如納豆、醃菜和味噌湯等，都含有豐富的益生菌，可以改善人類的消化吸收系統，最大層面還能影響一個人的心理狀態，雖然有些人會額外吃益生菌保健食品，但如果沒對應的食物，還是長不出來，「食物還是重點，而日本人常吃的發酵食物，就是培養這些益生菌的最佳材料」。第二原因是「走路」，除了飲食外，運動也是重要關鍵，日本人至少比台灣人愛走路，「基本上30分鐘內可以走到的地方，日本人就會用走的」。此外，醫學研究上，多數也認同如果一個人持續活動，就能減少囤積脂肪的說法。

該名網友認為，日本人普遍偏瘦，和飲食常吃發酵食物脫不了關係。圖為味增湯。情境示意圖。圖／Ingimage

最後一個原因是「氣候與運動風氣」，首先日本天氣偏乾燥，以他的體感來說，沒很熱也沒很冷，在日本晨跑和爬山都很舒服，但如果在較悶熱的台灣，就沒那麼舒適。此外，日本、台灣的運動風氣也差很多，日本小學一直都有遠足登山活動，像他去當地爬山時，有遇到一整隊小學六年級生，「他們是畢業前一定要來爬一次山」。

該名網友也表示，台灣小學似乎沒有這類遠足活動，以小時候經驗來說，如果是小朋友出遊，學校頂多會派遊覽車將人載到一個旅遊定點放下，規劃一段時間玩耍再載走，長久下來，小朋友自然不會有運動想法，加上一部分台灣家長過度保護小孩，擔心有些休閒活動離都市太遠，可能會拒絕，「總之，雖然這幾年有不少台灣人開始走進健身房鍛鍊，但若要說到整體運動風氣，台灣還是遠遠比不上日本」。

該則回文也吸引不少人留言，有網友認同，也有網友持不同看法，「如果台灣還是行人地獄這個鳥樣，我是家長我也絕對親自接送」、「氣候的關係，要台灣人愛走路很困難吧」、「我不覺得日本人愛走路，在東京的話，車站密集度來說，走20分也是極限了」、「不是日本人愛走路，而是日本不像台灣濫發駕照，人手一張，日本駕照很難考的，考取率不到三成，台灣駕照是駕訓班直接掛保證取照」。