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台灣街頭藝人勇敢追夢！ 法國秀高難度表演獲好評 觀眾一舉動惹哭他

聯合新聞網／ 綜合報導
街頭藝人魚干夢想在世界各地演出，日前剛結束了法國演出前往荷蘭。圖片來源/魚干YouTube
街頭藝人魚干夢想在世界各地演出，日前剛結束了法國演出前往荷蘭。圖片來源/魚干YouTube

台灣有許多街頭藝人，他們時常出現在熱鬧街邊，不論一旁是否有觀眾停留，對待每一次得來不易的演出機會，都會以真摯的心獻上一次次的表演。一名街頭藝人魚干，日前前往法國亞維農進行兩個禮拜演出，而到了演出的最後一天，他感性落淚跟觀眾道別，沒想到竟有大批觀眾上前給予他一個個溫暖的擁抱，讓他感動不已直呼「我愛法國！」

魚干平時經常出現在西門町，他不只會表演大鐵環、轉盤、旋轉立方等，也時常在他的Instagram分享一些舞蹈挑戰，多才多藝的他也獲得許多觀眾的喜愛，每次表演總會吸引大批人潮前去觀看，而他的夢想則是到世界各地進行街頭表演，而他也靠實際行動，一步步朝著夢想前進。

魚干在自己的影片中分享，他特別拍影片記錄在亞維農的最後一天，當天結束表演時他先是感謝在場的觀眾，並邀請他們上台擊掌、擁抱給予他們鼓勵，結果竟有大批觀眾不吝給予溫暖擁抱，使他不禁熱淚盈眶，跟大家約定下次再見。他在影片中提到，雖然在亞維農只待了2個禮拜，不過也結交到許多志同道合的朋友，接著他將啟程前往荷蘭的阿姆斯特丹，繼續他的夢想之路。

影片發布後，網友紛紛被這個努力、正向的年輕人感動，「雖不是比賽，但這種高難度的表演又是在國外，已是台灣的驕傲了」、「看到台灣孩子強大勇敢的磁場，努力的表演著，著實令人感動，有個預感你們終將在世界發光發熱」、「好勵志，願你們能實現環遊世界show的夢想」、「這是很多人的夢想，但能完成的是極...少數。真的很棒」。

街頭藝人

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