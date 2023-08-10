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父母愛炫耀他職業！ 公務員喊「丟臉」：年收70K根本青貧

聯合新聞網／ 綜合報導
公務員是不少長輩心中的「鐵飯碗」。示意圖／Ingimage
公務員是不少長輩心中的「鐵飯碗」。示意圖／Ingimage

公務員薪水、工作性質穩定，是不少長輩眼中的理想職缺。不過近日有網友表示，自己是年收約60K～70K的公務員，跟科技業的朋友相比之下，根本不值得一提，但父母又非常喜歡到處炫耀他考上公職，讓他感到相當丟臉。貼文一出，也引起底下留言熱議。

原PO在PTT以「父母只因為我是公務員就驕傲」為題發文表示，老一輩觀念真的很死板，從小就灌輸他長大考個公職，就能終身幸福，於是他國立大學文組畢業，靠家裡供餐兩年後就上榜，「但說破了，這也就是個年收約60～70的工作」。

原PO指出，父母很喜歡跟左鄰右舍、親朋好友炫耀自己的職業，「每次去親戚家，我整個想挖洞躲起來，我在外根本不敢說自己是公務員，都說是做一般文書處理服務業。相比之下我一些高中同學理組的，去科技業3、5年，年收都快200，我根本青貧，買不起房」。

原PO坦言，都2023年了，真的很受不了父母和親戚覺得「公務員成就很高」這種觀念，至少不要在別人面前一直講，「他們不丟臉我都快沒面子了」。

對此網友們紛紛表示，原PO的工作已經不錯了，「有終身俸啊，而且不是能升官」、「多數公務員不太會被AI、少子化影響」、「銀行貸款時也是穩定因子」、「以文組的下場，你算很頂了（次於法官、檢察官、老師）」、「你只有這種程度，能考上公務員是該驕傲了，如果你是台大理組還去考公務員，那應該會氣死」、「年收70可以貸款買房，總價800前後沒問題，何況現在有青安方案，你工作3年就能存到頭期了吧」。

另外，也有網友認為父母至少為原PO驕傲，反而是他自己心態該調整，「看起來是你比較自卑一點」、「至少父母是稱讚孩子，而不是不停貶低」、「你媽還真知足，沒拿隔壁小孩當醫生來跟你比很不錯了，珍惜吧」、「我有朋友從小到大幾乎都是全班第一名，校排名也都在全校前十，但她還是天天挨罵，後來大學考上了北醫醫學系，父母還是罵她為什麼不夠努力，沒有考上台大醫學系」。

PTT 薪水 公務員 文組

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