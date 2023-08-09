他徵求「日本冷門好玩景點」 旅日達人狂推1地：海鮮吃超爽

每年台灣出國旅遊的人眾多，鄰近台灣的日本尤其是大家的觀光首選，日前有網友好奇「日本有哪些冷門的有趣景點？」希望能徵求內行人推薦「隱藏版觀光地點」，許多人推薦（北海道）道東、（北海道）旭川、（京都府）舞鶴，還有達人推薦「北海道根室線」，直呼吃海鮮超爽！

一名網友在PTT指出，他去過日本許多大城市了，近期想開始規劃不同的路線，好奇有什麼日本私藏景點是「冷門卻有趣的」？文章曝光後，引發網友熱議。有許多人回應「（東京都）八丈島、（沖繩縣）宮古島、（北海道）北方四島、道東、舞鶴」、「去過（北海道）利尻島跟禮文島，很值得又美到不行，但交通不方便」。

也有旅日達人推薦，「坦白說旭川很不錯，但我住在那邊半個月就很悶了，建議最多住一週」、「和歌山是很美的地方，冷門的地方很多，看你花不花時間搭車過去」、「（長野縣）上高地，應該不算冷門，只是很遠，但我覺得真的是日本最美的地方」、「（九州大分縣）中津、臼杵、佐伯這些地方都推，上次自駕去都沒台灣人遊客」、「（九州）佐賀啊，路上超冷清，很適合散步！」、「北海道根室線，沿路都是海膽產地，超鄉下，但是超美，然後利尻、禮文，是日本最頂的海膽產地，島上超漂亮，產季中限定某些日子才有採捕，一定要去試試！為了吃海膽這些水產，環北海道非常值得，記得要住包晚餐的那種民宿，活帝王蟹真的好爽」、「我去過（山口縣）柱島，去看陸奧墓，被村長用小卡車載著環島」。