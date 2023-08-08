旅日穿花襯衫會惹麻煩？他曝朋友行前提醒 網一面倒反駁：想太多

出國旅遊時，除了安排景點，也要特別留意各個國家的文化習慣以及禁忌。有些國家因為宗教因素或是文化習俗的關係，存在著一些約定俗成的規定，若是不小心觸犯不一定會犯法，但卻會使當地人對你的印象大打折扣。日前一名網友在網上發文分享，去日本大阪旅遊帶了黑白色的花襯衫，卻被朋友說會惹上麻煩，讓他十分好奇是否真是如此。

原PO在PTT上分享，他去大阪旅遊時，想說夏天應景便帶了幾件黑白色的花襯衫，不過一位曾在東京生活的朋友卻說市區附近有很多黑道、混混，如果穿那樣會招來許多不必要的麻煩，且朋友還說在日本大家都知道穿花襯衫就只有黑道，沒事不會穿，因此他好奇詢問網友「想知道真是這樣嗎？」

貼文一出，大多網友都認為是原PO友人想太多，「你朋友想太多了吧」、「想太多，觀光客的穿著很好認的」、「叫你朋友不要裝懂」、「想太多，迪士尼賣的襯衫越花越多人穿」、「想太多，你穿的像觀光客不會有人理你」、「今年已經2023了耶，那人活在哪一年啊」、「你穿的像是黑金丑島君（日本漫畫家真鍋昌平的黑道漫畫作品）身邊的混混也不會有人把你當黑道啦」。

此外，也有不少網友逗趣回覆，「拍照來看看啊，大家幫你看是不是真的有江湖氣XD」、「你朋友在阻止你被日本星探挖掘，快點放生你朋友」、「黑道都穿皮鞋，你出門會穿皮鞋嗎XD」、「美國人穿花襯衫就休閒，歐洲人穿花襯衫就熱情，台灣人穿花襯衫，會被日本人當黑道啊啊啊啊」。