墾丁海鮮「4道菜1140元」貴嗎？網掀熱議 多人指：出去玩開心就好

民眾到墾丁旅遊，除了去玩水上設施跟必去的海生館、鵝鑾鼻燈塔等人氣景點，最重要的就是吃美食！民眾到墾丁必吃當地海鮮，店家皆主打新鮮海產當天現撈，可想而知價錢也是不容小覷，不過一名網友在網上發文分享自己點了四盤海鮮，「墾丁這樣1140算還好吧」，引發網友熱烈討論。

原PO在臉書社團「爆廢1公社」發文分享，自己到墾丁遊玩，吃飯時點了烤魚、蝦、牡蠣、蛤蜊共四樣海鮮，價錢總共為1140元，他認為這個價格不算貴，而且海鮮也都很新鮮。

貼文一出，許多網友紛紛留言表示這個價位真的不貴，「烤魚隨便也要600至800，我在宜蘭一家烤魚的價格就750了，大蝦、烤蚵、蛤蠣，這樣算正常」、「嫌貴的人，可以去吃麥當勞」、「 cp值很高欸講實在的」、「在墾丁這價格真的便宜，在後壁湖這價格真的盤」、「這樣1140不貴啊」、「墾丁這樣真的便宜，去過的人都知道」。

也有網友覺得偏貴，「有點貴的感覺」、「很貴的，貴到靠北」、「貴死這些連500都不用」、「貴了」、「盤子餐」、「賣你800已經是暴利，你花了1140已是盤子等級」、「有點貴」、「墾丁物價上漲，真的很貴」、「在墾丁這樣算貴了」、「被薛」、「如果酒瓶有10瓶我會覺得佛，沒有的話就是盤」、「夭壽貴」、「貴，如果不含酒錢的話」。

不過，部分網友認為出去玩想吃什麼就吃，開心就好，「也還好，出去玩想吃就吃，而且這家好像有明碼價錢」、「出去玩就是圖個開心，吃個方便新鮮」、「這幾天我也是在墾丁，其實覺得沒必要這樣問東西到底貴不貴，都出去玩了，覺得貴每餐就阿Q桶麵海鮮的加一包科學麵啊！」、「既然出去玩的話就不要把錢看得這麼重，祝旅遊愉快」。