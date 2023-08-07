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他拿10元買飲料被誤會「假幣」 內行一看秒回：應收藏起來

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友將10元紀念幣拿去買飲料，被年輕店員拒收，許多內行網友一看認為「應該收藏起來」。圖擷自臉書社團「爆廢公社公開版」
一名網友將10元紀念幣拿去買飲料，被年輕店員拒收，許多內行網友一看認為「應該收藏起來」。圖擷自臉書社團「爆廢公社公開版」

許多商家為了避免收到假鈔假幣，會謹慎檢查收到的錢幣，不過日前有位顧客表示，他將一款「特別的」10元硬幣拿出來買飲料，年輕店員卻拒收，等到年長的店員告知「這是真的10元硬幣」，年輕店員才驚呼「好酷」。對此，不少內行人指出「應該收藏起來，別拿去買飲料」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文指出，他去買飲料時，將手中的10元硬幣遞給店員，但年輕店員卻退回去說「這個不行」，他回應「這是紀念幣，目前還有流通」，結果另一位年長店員出來看，告訴年輕店員「這真的是10元幣」，讓年輕店員驚呼「好酷」。

對此，網友馬上分享自己收藏的硬幣「我還有千禧年的硬幣」、「我也收藏了50元紀念鈔」、「我還有光復紀念幣」，也有人回應「為什麼要把它花掉？可以蒐集起來」、「你還有嗎？我想跟你換來蒐藏」、「我之前被找客人錢，也收到這個錢幣，當時我也懷疑是不是假的，但是看起來又不像，反正幣值不大就當收藏」、「是紀念幣但也都有流通，這個是特別周年發行的，可能店員很年輕，所以沒看過」、「這我蒐藏很多個，以前在超商打工跟客人換的」、「這樣代表店員也有認真的在辨認真偽，有的人會拿代幣當現金給店員，然後店員一時疏忽就賠錢了」。

硬幣 假鈔 假幣

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