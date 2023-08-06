哪裡怪怪的？醫師「學歷」曝光笑翻網 超狂亮點曝：有神快拜

怎麼讀起來怪怪的！近日一名網友發現，某院所貼出「歡迎台南醫院中醫科主任」兼診字報，其中介紹對方學歷時，竟出現「中學大藥醫國中西學醫士」，讓人不禁笑稱：「順序不影響閱讀」。值得注意的是，該醫師橫跨醫學、保險、法律領域的超狂學經歷，也讓網友直呼：「受我一拜！」

原PO在臉書社團《路上觀察學院》貼出這張照片，可以看到該名中醫科主任學、經歷豐富，不只是「東吳大學法學碩士」，也是「政治大學風險管理與保險學系博士」，而公告上「中學大藥醫國中西學醫士」的文字順序有誤，其實指的是「中國醫藥大學中西醫學士」。另外，醫師的任職經歷包括「成大醫學系臨床副教授」、「成大法律系兼任教授」、「外科與骨科專科醫師」、「中西醫整合專科醫師」、「大林慈濟醫院中醫科主治醫師」、「台南醫院骨科主治醫師」等。

網友紛紛表示，「把『中國醫藥大學中西醫學士』排成這樣亂七八糟也不簡單」、「能弄錯那麼多字也是不簡單，然後大家還是看得懂」。也有網友說，「看他學歷就知道，他人生一定經歷了很多」、「這醫生超屌，請受我一拜，學醫＋保險＋法律，這根本一條龍服務耶、「基本把一類、三類的頂尖科系都讀個碩博，還差個二類的電機、物理」、「怕醫療糾紛，順便念了個法律跟風險管理」。

另外，也釣出不少人透露，「醫師超強，兼具醫術和醫德，我爸是他的病人」、「曾經給陳主任看過診，很有醫德」、「這不是我們學校的講師嗎？他還有出書呦」、「找穴道快狠準」。