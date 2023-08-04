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朋友幫忙餐廳訂位後傳截圖告知 她一行為惹怒眾人：沒禮貌

聯合新聞網／ 綜合報導
手機示意圖。 圖／ingimage
手機示意圖。 圖／ingimage

科技進步，現代人幾乎人手一支手機，也因為太仰賴通訊軟體，不少人都出現上癮的症狀，甚至還有人很在意「已讀不回」。一名女網友發文表示，身邊有個朋友會因為對方已讀不回而感到不開心，這樣的情況讓原PO很想知道大家是否也會這樣？

原PO在PTT寫道自己很習慣話題差不多結束了，就不會再回覆，她舉例如果要和友人去吃飯，對方主動去訂位，訂好後就傳了一張訂位的截圖給她，這時候原PO就不會再回覆貼圖或是其他文字。

不過也有人不是這樣的，她說身邊有個朋友就很介意對方不再回覆，並認為至少要回個貼圖來表示，但原PO覺得如果都已經講好講清楚了，那就應該不用再多說些什麼了。她很好奇鄉民們會是什麼反應，「大家會很在意已讀不回嗎？」

多數人不認同原PO的看法，「訂好位就隨意回個東西，表示有看到呀」、「回個貼圖禮貌」、「妳的例子，我會回個讚貼圖。人家都花時間訂位了，回個圖還好吧」、「會回個貼圖表示自己有確認了」、「有些可以不回，但訂位要回呀，說個ok、謝謝、期待之類都行」、「人家幫忙訂位，好歹寫個明天見吧」、「貼個OK貼圖不會花很多時間」、「回一下是會怎樣嗎？現實中也一樣，跟人確認時好歹『喔』一下也好」、「超沒禮貌，現實生活中朋友跟妳說『訂好位囉』，妳會完全不回答？」

但也有網友有不一樣立場，「不介意，不然回貼圖，對方又基於禮貌再回覆，變成死循環」、「話題就結束了，還硬要回」、「會在意表示他太閒，才能一直看手機，自己搞小劇場」、「重要的事會在意，不重要的不回都沒差」、「看最後說了什麼，總不會說了晚安還要人家回吧」、「看對方是誰跟說的內容，通常心裡很care的就越在意」。

PTT 手機

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