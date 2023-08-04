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他見超商零錢箱被塞鈔票嘆「有錢人真猛」 釣出前員工揭真相

聯合新聞網／ 綜合報導
零錢箱示意圖。聯合報系資料照片／記者張裕珍攝影
零錢箱示意圖。聯合報系資料照片／記者張裕珍攝影

即使社會再進步，總還是會有不少弱勢族群需要大家的幫助，也因此時常可看到超商、飲料店等店家都會擺放零錢捐助箱，讓消費的民眾可以將手邊的零錢投入幫助他人。有一名網友對此就透露，常看到零錢箱裡有鈔票，讓他讚嘆捐款的人有錢又瀟灑。

原PO在Dcard以「感覺有錢人真的猛」為題發文，他說常去超商買東西，但每次看到櫃檯上擺放救助弱勢的箱子，裡頭除了零錢之外，竟然有鈔票。他說有零錢很正常，身邊的朋友有些人也會投，但不解為何偶爾會有鈔票。

原PO說日前在超商看到有一個女生拿500元買了兩瓶飲料，找了400多元，沒想到她竟然將找的錢通通投進捐錢箱，讓原PO看了驚訝又佩服，「我才知道真的會有這樣既有錢又瀟灑的人」。

貼文引來眾人熱議，「台灣的有錢人比你想像中的多很多」、「很多人花錢消災的心態，做黑的做詐騙的」、「我頂多10塊20塊，鈔票太難了，我財富自由的話我就改放鈔票」、「我自己花都不夠了，何來多餘的錢投入」、「我只給發票，因為每次買完東西，身上一堆發票很煩」、「或是他想做善事但是懶得找管道，就直接把那幾百投下去，反正一樣是做善事」。

還有鄉民分享自身經驗，「我們高一結束的時候班費好像還剩1000多，就是捐到那個箱子」、「上次投愛心功德箱，想說投個100塊，不小心手上1000塊也下去了，只能故作瀟灑的走掉，想像得到後面的人一定覺得『好有錢，是不是平常缺德事做太多』」、「有，我看過1000元的，還不只1張」、「我也有客人阿姨拿1000給我繳錢，好像500多，剩下的也都全部投進去，當下心想不要可以給我」。

當中有在超商工作過的網友解釋，「7-11前員工路過，有時候在門市裡面撿到錢，沒有客人來領，就會投到箱子裡，或是有客人在自動門附近撿到錢，也會投進去」。

Dcard 超商 捐款 零錢 鈔票

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