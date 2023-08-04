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和尚看AV？成人影片店內驚見和尚 網直擊：大師鍾情這種影片

香港01／ 撰文：夏洛特
網上流傳有和尚在成人影片店內，細心研究手上的AV，網民笑指和尚食素，而「素人都係『素』」。（FB圖片）
網上流傳有和尚在成人影片店內，細心研究手上的AV，網民笑指和尚食素，而「素人都係『素』」。（FB圖片）

出家人應該持守戒律，然而，網上流傳有身穿僧袍的和尚在成人影片店內，細心研究手上的成人影片，如俗家男人般的行為令網民嘩然！照片引起網民熱議，有人笑指和尚食素，而「素人都係『素』」，亦有人懷疑是否「假和尚」。惟翻查資料，原來該照片現場並非香港，而是早在2016年已有台灣網民上傳，該網民更看到「大師」挑選了「多人激戰片」，而該照片當時亦曾惹起網民哄動和瘋傳。

該照片近日再在網上瘋傳，可見1名穿着僧袍的和尚手拿環保袋，仔細研究眼前的成人影片。理應戒除色慾的和尚處身於成人影片區，即時引起網民熱議，不少人更為「大師」想借口開脫，「理解世界淫慾都係修行之一」、「我不入地獄誰入地獄，大師辛苦晒，番號靠你啦」、「大師想用『逆向思維』幫班師兄弟們斷慾火」。

另外，有網民對於照片出處很感到好奇，並指現在很多「假和尚」，批評他們影響風氣，「現在裝和尚來要錢的一堆」、「佛門清淨地，自尊自重」；亦有網民懷疑相中和尚未必是真的出家人，「人家cosplay和尚不行？」。

翻查資料，原來該照片最早由台灣網民於2016年分享到討論區中，該網民稱打算買一些成人影片，結果就見到有和尚站在貨架旁挑選，場面令他震驚不已，出於好奇便偷偷尾隨拍照，「想偷看一下大師都挑了哪些片片」。最後，他更發現「大師」竟然在研究已隱退女優的「多人激戰片」，之後就發文反諷「難道是要法會參考用的嗎？？」、「原來還可以領教佛法」。

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文章授權轉載自《香港01》

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