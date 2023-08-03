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直播／卡努颱風滯留「風雨越晚越強」 氣象局最新說明

卡努颱風侵襲 台東1男疑游泳遭大浪捲走！警消搜救中

彭啟明指卡努明晨135度大轉彎 吳聖宇：夏颱走這路徑太奇葩

「期待放颱風假是什麼都市傳說？」 全網曝1關鍵：被扣錢也爽

聯合新聞網／ 綜合報導
卡努颱風來襲，北北基停班停課，公館週邊出現難得一見的冷清景象。記者杜建重／攝影
卡努颱風來襲，北北基停班停課，公館週邊出現難得一見的冷清景象。記者杜建重／攝影

中颱卡努持續逼近北台灣，北北基宜3日停班停課，讓許多上班族感到「小確幸」，台北市長蔣萬安更因宣布放颱風假獲封「地表最帥的市長」。但仍有人疑惑，勞基法並沒有規定颱風假雇主需要給薪，「期待放假到底是什麼都市傳說？」

有網友在Dcard以「#閒聊 為什麼大家這麼喜歡颱風假」為題發文詢問，颱風逼近台灣時，民眾都相當期待能放上颱風假，但是根據勞基法，並沒有硬性規定颱風假雇主需要給薪，表示「如果上班這麼累不是應該換工作嗎，而且很多公司颱風假上班還會給付雙倍薪資，所以這麼期待放假到底是什麼都市傳說？」

有網友回覆認為，等畢業後變成上班族，就沒有學生有寒暑假了，就會期待颱風天放假的小確幸，「特別是在星期五或星期一，那種小連假的感覺，就是爽！」，也有人說，想放颱風假跟薪水無關，平常有些人因為工作進度難請假，遇到颱風假就可以休得安心一點。也有鄉民表示，「我們公司會扣（薪），但可以不用任何理由放假，我還是覺得很爽！」

也有人表示，「為什麼不放假？放假超爽的好嗎？」、「誰不喜歡？撿到一天超開心」、「賺到、撿到的感覺就是爽啊」。但是也有人出自安全考量表示，颱風天一定會有風雨，不想冒雨上班，「寧可放假也不想上班，之前遇過颱風假，那時工作就算放颱風假也要上班，冒著風雨騎機車上班差點被吹走，現在的工作可以放假直接在家耍廢就好」。

颱風假

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