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直播／卡努颱風滯留「風雨越晚越強」 氣象局最新說明

卡努颱風侵襲 台東1男疑游泳遭大浪捲走！警消搜救中

彭啟明指卡努明晨135度大轉彎 吳聖宇：夏颱走這路徑太奇葩

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疑台北雨量不大就放假「天龍人比較嬌貴？」 網轟：風比雨恐怖

聯合新聞網／ 綜合報導
卡努颱風雖然晚間才觸陸，但已為北部地區帶來強勁風雨，許多人在雨中撐傘行走，頂著強風慢慢向前推進。記者杜建重／攝影
卡努颱風雖然晚間才觸陸，但已為北部地區帶來強勁風雨，許多人在雨中撐傘行走，頂著強風慢慢向前推進。記者杜建重／攝影

卡努颱風暴風圈觸台，北北基宜昨宣布今（3）日停止上班上課。有網友在PTT以題為「這樣的雨量可以放颱風假？？」放上雨量分布圖發文，表示上禮拜花東地區3日雨量破千才有得放假，而且「下到發紫」，台北則是只是下點雨、刮點風就可以放假，質疑「天龍人就比較嬌貴？」貼文引發熱議。

圖為定量降雨預報。圖／翻攝PTT
圖為定量降雨預報。圖／翻攝PTT

原PO引用氣象局的「定量降水預報」，北北基宜3日雨量預報降水量最高不超過90毫米；反觀上週颱風時，7月25日至27日，花東地區3日累積雨量接近千毫米，而且下到「發紫」，讓原PO質疑「北北基這樣的雨量明天放假？都在大廈裡面上班是放什麼颱風假？」，並直言「天龍人就比較嬌貴？」

圖為上週颱風累積降水量。圖／翻攝PTT
圖為上週颱風累積降水量。圖／翻攝PTT

網友紛紛留言「你們南部也沒事就放啊」、「不可以雙標喔」、「南部人好了啦，上禮拜南部不也沒風」。也有人說，「明明就是因為陣風放假的，你扯啥雨量」、「風大騎車去上班很危險」、「 風比雨恐怖」。也有人跳出來科普，表示陣風風速24-28左右就達十級，有達標就可以達颱風假標準，並非只有看雨量，「雨量、風量，預估上擇一達到即可」、「陣風強才是危險啦」。也有鄉民反駁原PO說法，花東兩縣人口加起來比一個板橋還少，風力也只是靠海區才達標，住市區的話真的爽放。

目前卡努颱風持續逼近，中央氣象局預測，晚間新竹以北會有有風強、雨大情況。被封為「地表最帥市長」的台北市長蔣萬安也呼籲，入夜後風勢會增強，呼籲民眾避免外出，「我要再次叮嚀，台北市風雨影響最嚴峻的時段是今天傍晚至夜間，請各位盡量待在家好好休息，不要讓我擔心好嗎？」

颱風假

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卡努颱風暴風圈觸台，台北市、新北市、基隆市昨宣布今(3)日停止上班上課，台北股市、匯市也休市一天。就有網友在PTT以題「現在北北基外面風大雨大」發文表示，北北基目前外面風大雨大，高樓還有咻咻聲，放颱風假根本放得完全正確。

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