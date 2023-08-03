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被雨彈炸醒！暴風圈掃過台北「內湖暴雨像瀑布」 網讚：萬安英明

聯合新聞網／ 綜合報導
卡努颱風來襲，大台北風雨不斷。記者潘俊宏／攝影
卡努颱風來襲，大台北風雨不斷。記者潘俊宏／攝影

卡努颱風暴風圈觸台，台北市、新北市、基隆市昨宣布今（3）日停止上班上課，台北股市、匯市也休市一天。就有網友在PTT以題「現在北北基外面風大雨大」發文表示，北北基目前外面風大雨大，高樓還有咻咻聲，放颱風假根本放得完全正確。

貼文引發熱議，就有網友表示，自己睡覺的時候，就被外面的風雨聲給吵醒，「被雨吵醒，真的大」、「汐止雨超大，被風雨吵到睡不著==」、「雨爆炸大，好可怕，很擔心淹水」、「真的開始下大雨了」、「台北市暴雨中」，也有人紛紛表示，跟前幾年相比，台北此次的風真的很大，「內湖這邊風雨開始大了阿」、「這種風雨上班一定落湯雞」、「陣風蠻大的，剛出門陣亡一把雨傘」、「我早上也陣亡一支雨傘啊…沒開傘也被吹爛」，讓網友們紛紛讚賞台北市長蔣萬安是「英明的萬安」。

也有網友回報台北風雨情況「港湖炸裂」、「台北市信義區小雨大風，路上盆栽傾倒，騎車請小心」、「士林有路樹倒囉！經過小心」、「內湖風雨超大啊！說不大的非天龍人吧」、「內湖爆雨，好像瀑布」。不過也有鄉民表示，台北目前無風無雨，但就有人建議「不信有下超大雨的可以連線看道路cctv監視」，並且紛紛讚賞，台北市長這次宣布放颱風假真的英明。

卡努颱風暴風圈侵台，台北市長蔣萬安昨日於晚間八點宣布停班停課，臉書立刻被大量網友湧入按讚留言，稱蔣萬安市長為「地表上最帥的市長」。

颱風假 卡努颱風 停班停課 蔣萬安

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