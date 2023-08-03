百元就入手！妹子逛NET被「超值單品」燒到 連男友都喊：快買爆

儘管許多國外品牌進駐，本土服飾NET仍受到不少粉絲喜愛。近日一名女網友分享，用百元價在特價區挖到寶藏單品，美到連男友都以為是在專櫃品牌買的，引起網友熱議。

該名女網友在Dcard貼出照片，表示這次入手的NET寶藏單品就是「比基尼」，紅標一件6折，原價359元的上身跟259元的下身，折下來分別只要215元跟155元，「有夠超值、直接衝去試衣間試穿起來」，對於集中效果也相當滿意，連男友都以為是在專櫃品牌買的，聽到價格後還直呼：「不能不買爆吧！」

近日一名女網友分享，用百元價在NET特價區挖到寶藏單品。圖擷自Dcard

對此，網友紛紛表示，「都不知道NET有賣泳衣」、「這個價格超級便宜，等著被新台幣下架了」、「太好看了吧」。不過也有網友說，「布料跟細節做工我覺得很否（不OK），原本要拿去試穿，拿起來仔細一看直接放回架上」、「試過實體，超廉價，還是比不上（專櫃品牌）」。

另外，還有人質疑原PO在業配，她則附上購買收據，直呼：「真的沒有啦，都這麼便宜了還業」