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暖心醫叮嚀胃穿孔阿伯 網驚「手寫醫囑」字太美：第一次看懂醫生的字
這不是我要的醫生體！一名醫師在網上貼出替病患「手寫醫囑」的照片，沒想到好看字體讓網友不禁直呼：「第一次看懂醫生的字」、「還以為有在經營手寫帳」。
一位署名「moo.cmu.moo」的醫師在個人IG和Dcard同步發文表示，診間一名胃穿孔又重聽的阿伯，過了好久終於要出院，他的女兒特別拜託自己，可不可以寫一下「回去不要抽菸喝酒」提醒爸爸，因為對方都只聽醫生、不聽自己的話。
於是Moo很仔細將該病患的每一張出院資料都寫好寫滿，圖中可以看到「回去不要抽菸喝酒、痛風藥要按時吃」等貼心醫囑。他將這個溫馨的小故事分享在網路上，引起不少討論。
網友紛紛讚道，「醫生也太可愛，而且字好好看，祝把拔戒菸戒酒成功」、「好有風格的字，我本來以為會是一整條歪七扭八的線」、「這不是我要的醫生體」、「一張一張寫，真的好用心」、「下次有沒有考慮用奇異筆寫，感覺更清楚」、「字好美，可以當mv字體了」。
也有人開玩笑說，「一定是請別人代寫的」，引來其他留言回覆，「不要懷疑，這個真的是Moo醫師的字，去他的IG看就知道囉，人帥有才華的醫師」。
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