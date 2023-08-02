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新光三越外急尋「有酒窩的妳」 網見看板驚呼有錢人：沒有可用畫的

聯合新聞網／ 綜合報導
新光山越台北南西店旁的大樓外牆上，掛有大大的「尋人啟事」看板。圖／臉書社團「路上觀察學院」
新光山越台北南西店旁的大樓外牆上，掛有大大的「尋人啟事」看板。圖／臉書社團「路上觀察學院」

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」曬圖分享，只見在新光山越台北南西店旁的大樓外牆上，掛有大大的「尋人啟事」看板，上頭寫道「找7月7日在南西新光2F，陪朋友挑婚戒、有酒窩的妳」，更註明「每周六下午3點在看板下等妳」，掀起網友熱議。

原PO發文表示，「有酒窩的女生注意一下耶，就幫到這邊了」。貼文一出，網友們笑道，「其實是新娘想知道，當天是哪個野女人陪自己老公挑婚戒的」、「最近颱風季約看板下很容易變冥婚」、「腋窩也想加入」、「蛤…那天我沒出門啊」、「這個真的有浪漫到啊」、「可惜了…我那天也在幫忙朋友挑婚戒，但是我的是腰窩」。

網友見廣告看板地段也驚呼，「有錢人」、「可以這樣打廣告的應該很有錢」、「快快，這位哥感覺財力很夠」、「把當月的薪水都用來租這塊看板了」；大家也紛紛附和，「這肯定是我朋友」、「你們沒有酒窩，但是沒有關係可以用畫的」。

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