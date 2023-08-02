統一布丁超高市佔率他問為何沒對手？ 網分析：價格擺眼前

市面上的布丁品項推陳出新，許多品牌爭相推出創新口味的布丁，以吸引消費者目光。不過有網友發現「統一布丁」推出至今便只有大、小尺寸兩種產品，卻依舊能維持優秀的客源量，因此他十分好奇「統一布丁為何在市面上找不到對手？」

原PO在PTT上發文分享，統一布丁的產品線十分單純，只分成100公克的小布丁跟180公克的大布丁，而根據統一企業幾年前公布的財報得知，統一布丁於市場上的市佔率有將近七成，銷售多年也掌握住了消費者的味蕾，因此他認為「好吃的布丁就該像統一布丁那樣」。

對此，許多網友紛紛回覆統一能戰勝的原因，「價格」、「因為好滑好嫩」、「真的沒對手，導致我第一次吃到手工布丁覺得這什麼鬼，口感這麼粗」、「市佔就是真理啊，問你們意見幹嘛」、「台灣人已經被統一布丁制約了」、「價格擺在眼前，味道品質又很穩定，你說要怎麼打」、「焦糖超香，攪爛」。

不過也有網友推薦其他品牌，「義美的小孩很愛啊」、「義美布丁比較好吃」、「義美布丁才是正道」、「都買義美的，不想讓小孩覺得布丁的口味是統一布丁那樣」、「義美吧！雖然貴比較多」、「義美」、「一直都買義美耶」、「義美，但鄉民很看不起這品牌，沒關係，我吃」。