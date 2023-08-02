快訊

不斷更新／中颱卡努逼近！台東開第一槍明正常上班課 各縣市資訊看過來

跑酷少年玩過頭！「最美區間車」進站表演後空翻 鐵警局：違法要查

北台灣3縣市拉警報！中颱卡努陸警發布

聽新聞
test
0:00 / 0:00

統一布丁超高市佔率他問為何沒對手？ 網分析：價格擺眼前

聯合新聞網／ 綜合報導
市面上的布丁品項推陳出新，不過統一布丁推出至今僅有兩品項，卻掌握極高市佔率。示意圖，圖片來源/ingimage
市面上的布丁品項推陳出新，不過統一布丁推出至今僅有兩品項，卻掌握極高市佔率。示意圖，圖片來源/ingimage

市面上的布丁品項推陳出新，許多品牌爭相推出創新口味的布丁，以吸引消費者目光。不過有網友發現「統一布丁」推出至今便只有大、小尺寸兩種產品，卻依舊能維持優秀的客源量，因此他十分好奇「統一布丁為何在市面上找不到對手？」

原PO在PTT上發文分享，統一布丁的產品線十分單純，只分成100公克的小布丁跟180公克的大布丁，而根據統一企業幾年前公布的財報得知，統一布丁於市場上的市佔率有將近七成，銷售多年也掌握住了消費者的味蕾，因此他認為「好吃的布丁就該像統一布丁那樣」。

對此，許多網友紛紛回覆統一能戰勝的原因，「價格」、「因為好滑好嫩」、「真的沒對手，導致我第一次吃到手工布丁覺得這什麼鬼，口感這麼粗」、「市佔就是真理啊，問你們意見幹嘛」、「台灣人已經被統一布丁制約了」、「價格擺在眼前，味道品質又很穩定，你說要怎麼打」、「焦糖超香，攪爛」。

不過也有網友推薦其他品牌，「義美的小孩很愛啊」、「義美布丁比較好吃」、「義美布丁才是正道」、「都買義美的，不想讓小孩覺得布丁的口味是統一布丁那樣」、「義美吧！雖然貴比較多」、「義美」、「一直都買義美耶」、「義美，但鄉民很看不起這品牌，沒關係，我吃」。

統一布丁

延伸閱讀

什麼時候買機票最便宜？ 他認運氣差：早一天買卻貴一成

7-11自帶杯折抵如何算？ 他疑惑2個自帶杯裝3杯咖啡：該退多少

小罐麵筋竟比大罐貴！他傻眼哪種行銷概念 過來人解：錨定效應

三重這佛心店「吃完3碗白飯+炒羊肉」就免費 網笑虧：北科學生快去吃爆

相關新聞

統一布丁超高市佔率他問為何沒對手？ 網分析：價格擺眼前

市面上的布丁品項推陳出新，許多品牌爭相推出創新口味的布丁，以吸引消費者目光。不過有網友發現「統一布丁」推出至今便只有大、小尺寸兩種產品，卻依舊能維持優秀的客源量，因此他十分好奇「統一布丁為何在市面上找不到對手？」

廖老大台中旗艦店收攤！一個月狂燒50萬 網酸：台灣原來早有超導體

賽車教父廖老大創立的手搖品牌「阿娘喂！廖老大茶坊」台中旗艦店驚爆收攤，據了解，店內產品、人力成本加上租金，一個月就要燒掉高達50萬，總公司扛不住收手止血。對此，網友也紛紛開酸：「原來台灣早就有超導體」、「加盟金賺飽了」；也有網友透露，其實關很久了，店設在沒人潮的地方，這樣的結局也不難料想。

遭嗆「想當女生GG怎不切掉」！最美檢察官陳漢章霸氣反擊：干你鳥事

被封為「最美檢察官」的新北地檢署緝毒專組檢察官陳漢章，常在社群軟體上分享「每日穿搭」，常引起關注。但近日卻有鄉民留言嗆「那麼想當女生，🐔🐔怎麼不切掉」，陳漢章也不客氣霸氣反擊，網友一片按讚叫好。

29年天母高島屋店將熄燈 在地人嘆「快樂感」消失：麥當勞怎麼了？

自1984年台灣第一間門市開幕，麥當勞來台至今已超過39個年頭，可說是許多台灣人難忘的回憶。今（1）日傳出，台北市天母、開業已經29年...

「小偷多且厲害」歐洲旅遊如何防？ 網推擺臭臉：切忌遊客星星眼

自從疫情趨緩逐漸解封後，民眾紛紛向國外跑，其中便有許多人選擇到歐洲旅遊。到歐洲旅遊固然令人嚮往，不過一定要特別小心當地氾濫的小偷、扒手，他們往往能在不經意間順走你的錢財。一名網友發文分享自己在Instagram看到一段小偷在米蘭的地鐵上公然行竊，發現小偷通常是成群結隊的，讓他好奇發問「有什麼方法可避免？」

爸把冰箱放房間放滿「這1物」 網笑好可愛仍不忘提醒：要節制

一般人家裡的冰箱都會放在廚房、餐廳，或是鄰近廚房的區域，以便料理時取用食材。不過也有人喜歡將小冰箱放在房中存放一些零食、飲料等，一名女網友分享自己的父親房中有一台小冰箱，裡頭竟堆滿了同一品牌、同口味的鋁箔包飲料，讓她覺得十分有趣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦