遭嗆「想當女生GG怎不切掉」！最美檢察官陳漢章霸氣反擊：干你鳥事

被封為「最美檢察官」的新北地檢署緝毒專組檢察官陳漢章，常在社群軟體上分享「每日穿搭」，常引起關注。但近日卻有鄉民留言嗆「那麼想當女生，🐔🐔怎麼不切掉」，陳漢章也不客氣霸氣反擊，網友一片按讚叫好。

「最美檢察官」陳漢章近日分享與太座的旗袍裝扮，寫道「今天是旗袍日，熱死人的天氣加上這旗袍領真的要命！」、「美麗的照片配上一些爽口的負能量吧！」陳漢章表示，對於自己的報導其實不太會去關注，「因為實在太害羞了」，但有些酸民的留言，仍會不小心看到。

陳漢章表示，鄉民的酸言中，常會出現「那麼想當女生，GG怎麼不切掉」、「趕快切一切」之類的話，雖然自己並不是那麼在意這些酸言酸語，但偶爾回應也覺得蠻好玩的，對於這些人，他想回的是「GG切不切干你什麼鳥事！你哪根蔥！你不過就是只敢躲在家打手槍的酸民而已」。

陳漢章霸氣反擊，獲得數千粉絲按讚鼓勵，「這世界上真的很多人住海邊」、「怎麼打扮是私領域的問題！會酸，不用理會」、「酸民全世界都有而且治不好請放寬心，但我覺得超美的，台灣人真的很接受啦」、「就算女生剪短髮穿男裝，也不代表想當男生」、「可以把女生內心中的帥氣樣子活出來也是很多女生的夢想，謝謝樂檢完美的演繹」、「台灣不缺酸民，但很缺檢座和太座這對可愛的夫妻」。