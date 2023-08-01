爸把冰箱放房間放滿「這1物」 網笑好可愛仍不忘提醒：要節制

一般人家裡的冰箱都會放在廚房、餐廳，或是鄰近廚房的區域，以便料理時取用食材。不過也有人喜歡將小冰箱放在房中存放一些零食、飲料等，一名女網友分享自己的父親房中有一台小冰箱，裡頭竟堆滿了同一品牌、同口味的鋁箔包飲料，讓她覺得十分有趣。

原PO在Dcard上發文分享，她爸爸從年輕時便有一台私人的冰箱，他將其放在房間裡，而令原PO感到驚奇的是，裡頭一直都擺滿了麥香奶茶，原PO還說她爸爸曾表示過加大容量版的麥香他不喜歡，因為味道不一樣，只對小瓶裝的情有獨鍾，也讓原PO直呼「我都覺得他中毒了」。

貼文一出，網友紛紛被逗樂，「綠茶派的在這裡」、「好可愛哈哈哈，紅茶派站出來」、「大容量好像味道真的有差」、「爸爸好可愛，好羨慕冰箱滿滿的麥香奶，而且10元真的比較好喝」、「真的不一樣，奶茶真的好好喝」、「我男友房間也有一個自己專屬的小冰箱，打開裡面全是可口可樂，他是可樂狂魔」、「我爸以前也超愛喝，後來擔心他健康叫他盡量少喝，結果他就換喝紅茶」。

此外，也有網友擔心原PO爸爸的健康，「真的要節制，我叔叔以前也是一天一瓶，結果得糖尿病」、「因為工作關係常常接觸到病人，洗腎、中風、糖尿病的一堆，年紀都很年輕，真的要勸爸爸不要這樣喝喔」、「要喝可以，但請提醒令尊多運動，畢竟含糖飲加速發炎和老化，吃維生素B可協助代謝糖分」，不過原PO表示已經講過很多次，但爸爸已經成癮，一天一定要喝一瓶。