知名小吃店無人排隊 他問：只漲「10」元就全跑光？

在萬物齊漲的社會，許多平價小吃也接連漲價。日前，有網友在PTT上表示，自己原本以為要排隊的名店，實際前往購買卻一路暢行無阻。原PO與店家阿姨聊天後，得知是因漲「10」元才導致顧客流失，他也好奇詢問網友，客人是否會因為店家漲10塊就跑光。

原PO透露，某日自己去一間有名小吃店購買宵夜，原本預計會大排長龍，卻驚訝發現店家門前無人排隊，讓他一路暢行無阻的買到食物。他補充，該店家平時生意極好，甚至先前被國稅局要求開立發票，原PO猜測店家在宵夜時間客人變少，是因為漲價所致。

原PO分享，兩年前該店家的雞排為60元，兩個月前漲到75元，現在則漲到80元，認為店家是因漲太多才讓客人流失。但他說明，後來自己與熟識的店家阿姨聊天，對方卻強調食物只漲「10」元，不解為何現在客人變少。聽到回答的原PO則好奇發文詢問，台灣人是否真的會因為小吃店漲10塊而跑光。

不少民眾表示，會考慮漲價的價格及附近有無可替代的食物，再決定是否再次光顧，「替代性高就會（跑）」、「覺得貴，自然就少消費了」、「還好吧，這種價格負擔不起嗎？夠好吃的話沒差」、「會（跑），如果附近有更便宜又不難吃的」。

也有許多網友分析顧客心理，並認為現在許多餐廳也因為漲價使來客數減少，「客人心裡都有自己的價碼啦，你超過就是來客量變少，很多餐廳來客數都少了」、「現在都是靠漲價來對抗來客數變少」、「等其他地方跟漲，客人就回來了」、「漲價又偷料，通常是名店生意變差的主因」。