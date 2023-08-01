すき家用餐附的是「水還是麥茶」？ 店員曝：想喝最濃選1時段

日式丼飯連鎖店「Sukiyaすき家」在台灣開設多家分店，其中平民價格與上菜速度快等優勢，深受台灣民眾的喜愛。日前有網友發現，每次去Sukiya內用時，店員都會遞上一杯「飲料」，但喝起來有時是麥茶，有時卻像開水，令他不禁好奇「這杯到底是什麼？」對此，有店員現身說法「如果想喝麥茶味最濃的話，可以選在餐期開始時」。

臉書「魚漿夫婦」發文指出「在日本Sukiya店內坐下時，給您的那杯是水還是麥茶？真的讓人無法判斷啊，請大家來喝看看，保證您也可以引發激烈的辯論」。他貼出一張照片，上面寫著「據說至2023年，日本すき家的這杯飲料，到底是水還是茶，仍在科學家之間引發激烈的辯論」。

對此，有曾在Sukiya打工過的店員現身說法，「基本上每個水壺裡都會有麥茶茶包，但一個餐期才會準備一輪，準備期間泡好的茶，會在餐期拿出來倒好，用完的茶包就會丟掉，但是餐期忙的時候，用完庫存的泡好入味的茶後，就會清洗並換成新的茶包，然後直接沖水再馬上倒出來，喝起來就會跟水沒兩樣，所以那杯要喝到最像茶，只能在餐期開始的時候機會比較大」。

也有網友回應「我覺得喝起來有點麥茶味」、「有時候喝是水，有時候喝是茶」、「我這次去日本，店家都是倒水」、「有茶味的應該都算是茶吧」、「麥茶味的水，所以是水，選我正解」、「我覺得是有味道的水」、「不是都麥茶嗎？只是味道濃淡的差異」。