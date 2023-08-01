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可以掛何物？她驚見這款衣架「比手掌小」 一查用途大開眼界

聯合新聞網／ 綜合報導
有大陸網友自創迷你衣架耳環，被轉貼到台灣社群，引發熱烈討論。圖／擷自小紅書
有大陸網友自創迷你衣架耳環，被轉貼到台灣社群，引發熱烈討論。圖／擷自小紅書

近幾年流行文創小物，許多品牌或網路商店看準商機，會將趣味性融入常見的生活用品中，令商品不僅實用還具備收藏價值。日前有女網友在網路看見一款尺寸很小衣架，甚至比手掌還小，令她疑惑這衣架「到底是要掛什麼」，好奇之下查詢用途，結果出乎意料。

一名女網友在臉書社團「小廢物俱樂部」發文表示，她在網路看到一種超迷你衣架，從圖片看來，衣架尺寸甚至比手掌還小，不過設計上與一般衣架相比，幾乎沒有任何差異，這令女網友不禁好奇這款迷你衣架「到底是要掛什麼」。

接著女網友瀏覽相關圖片，才發現有人會在衣架掛上各種迷你衣服裝飾，甚至還能掛上超長的吸油面紙，能直接往自己或朋友臉上擦，可說是「相當貼心」。但女網友提醒，戴這種有造型的耳環要注意安全，因為她曾目擊有人耳環不小心被扯下，導致耳垂受傷。

女網友發現，有人會在衣架耳環上再掛迷你衣服、耳環，甚至是吸油面紙。 圖／擷自小紅書
女網友發現，有人會在衣架耳環上再掛迷你衣服、耳環，甚至是吸油面紙。 圖／擷自小紅書

貼文一出掀起熱烈討論，不少人留言直呼耳環太有創意，「太實用了吧，我也想換耳環了」、「好實用，變化性很高」、「有了這個就不用猶豫掛什麼耳環了，一起掛就好了」、「單掛曬衣架還好穿搭，上面掛東西就很需要心思了」。

也有人歪樓笑說，「我想到慈航普渡耶」、「吸油面紙換成白色的就變捲筒衛生紙了」、「耳朵感覺有點重」。

實際查詢這款迷你衣架的來源，其實是一名大陸女網友的自創物品，該名女網友的男友在小紅書發文笑說，女友號稱這款用鐵絲做的衣架耳環可混搭出與眾不同風格，更表示可以掛吸油面紙，令他當場驚呆，「她說夏天出油太厲害了，出門總是忘帶吸油紙，她把吸油紙捲成捲紙掛在衣架耳環上，這樣就可以隨時隨地擦一擦！」。

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