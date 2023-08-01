日本人做的「台式滷肉飯」讓他超驚訝 愣問：為什麼是大塊肉？

台灣有滷肉飯、珍珠奶茶、雞排等平民美食，這些美食傳播到全球各地時，可能會展現出不同的樣貌。日前就有位網友發現，日本人做的「滷肉飯」是帶皮五花肉塊，而不是像台灣一樣的小肉條，讓他好奇「為什麼日本會這樣做呢？」

一名網友在PTT發文表示，他發現日本人的「滷肉飯」跟他記憶中的不同，日本的做法是把帶皮五花肉切大丁，而不是切成細小肉條，雖然口味應該一樣，但原PO仍好奇「為什麼日本人做的台灣滷肉飯是切大塊滷肉？」

對此，網友解答「在日本的眼裡，滷肉飯跟爌肉飯是一樣的，就跟我們看到日本拉麵，會覺得都一樣」、「肉燥飯是小碎肉，滷肉飯的肉塊比較大，爌肉飯的肉則是最大塊的，你影片煮的在日本被稱為『角煮』，只要台式滷肉加上味醂，放上很多糖的話，就是他們的『角煮』」。

不過，也有許多網友歪樓，開始討論「滷肉飯跟肉燥飯的差異」，有人認為「肉燥是絞肉，所以滷肉飯跟肉燥飯只是切塊肉、絞肉的差別」、「用刀切塊肥瘦相間是滷肉，肉燥是絞肉炒蔥頭去滷，這是不同的兩種東西」、「滷肉飯瘦肉帶點肥丁狀，爌肉才是大塊肉」、「肉燥飯不是都是瘦肉丁嗎？」。