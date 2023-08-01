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買造型悠遊卡見實品傻眼 網一看笑瘋：不是叫你帶刷卡機耶

聯合新聞網／ 綜合報導
一般悠遊卡為平面造型，近年來則推出了許多立體造型的悠遊卡，廣受好評。示意圖，圖片來源／聯合報系資料照
一般悠遊卡為平面造型，近年來則推出了許多立體造型的悠遊卡，廣受好評。示意圖，圖片來源／聯合報系資料照

走進超商，時常會看到在櫃檯旁有許多可愛的造型悠遊卡，有些是動畫角色，有些則是日常物件，像是前陣子火紅的紅綠燈icash2.0，種類多樣無奇不有，有時業者還會與各種品牌合作推出限定的造型悠遊卡。一名網友在Dcard上發文分享自己買了SAKImoto Bakery和迪士尼聯名的三眼怪造型爆米花桶悠遊卡，不過取貨時卻被實品嚇到了。

原PO分享，最近買了三眼怪造型的立體悠遊卡，原先是想換一個小巧可愛的比較方便攜帶，不過取貨後卻十分傻眼，因為實體的大小差不多有一個手掌大，一隻手完全包不住，由於大小和想像的差距太大，讓原PO不知所措，因此無奈發文詢問網友，這種立體造型的悠遊卡大家是如何帶出門的。

網友分享自己買了新的悠遊卡，但尺寸太大讓他十分苦惱該如何帶出門。圖片來源/SAKImoto Bakery
網友分享自己買了新的悠遊卡，但尺寸太大讓他十分苦惱該如何帶出門。圖片來源/SAKImoto Bakery

貼文一出，網友也十分驚訝，「我想說一個悠遊卡應該也不會大到哪去，直到看見你的」、「叫你刷悠遊卡，不是帶刷卡機出門欸」、「我笑了，這也太大顆，我本來想說不就帶著就好了嗎」、「等等它這個再小一圈我都嫌它大，這真的有人會拿出去用嗎哈哈哈」、「對不起，但我想到上公車要把這球從包包拿出來，然後『磅』的刷卡就覺得超好笑哈哈哈」。

也有網友分享看過各種造型卡，但都沒有原PO的酷炫，「我在捷運站幫旅客加值 各種立體的悠遊卡都看過！你是最瞎趴的，但是如果拿來窗口這玩意兒可能會卡住洞口進不來」、「我在路上真的有看過一個阿嬤拿魔法棒悠遊卡」、「在學校看過有人要發動機車的時候，鑰匙圈上的吐司造型悠遊卡被猴子拔去啃」。

悠遊卡

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