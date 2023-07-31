母女打翻飲料想免費裝滿 過來人稱：一杯飲料換商譽很值得

每個人可能都有不小心打翻飲料的經驗，有網友在Dcard上分享，在遊樂園餐廳打工時，曾遇一對母女不小心將飲料打翻。之後，對方主動詢問可否免費再裝一杯，原PO雖被對方突然的要求嚇到，但仍冷靜表示僅能再裝半杯。原PO回憶，對方事後十分開心地向她道謝，令她認為自己處理方式不錯，不過原PO也好奇，其他人在遇到類似情況時會如何處理。

原PO透露，自己目前在遊樂園的餐廳打工，會提前將店裡的飲料，裝好再放進冰箱，與一般手搖店需一杯一杯處理飲料的方式不同。她說明，日前遇到一對母女前來購買飲料，考量對方小孩年齡較小，原PO便主動提醒，「拿飲料要小心」、「不要拿，讓大人拿。」

雖然原PO已事先告知，但她認為，對方小孩當時可能想主動幫忙，便趁原PO與家長結帳時，將原PO放在桌上的飲料拿起。然而，小朋友卻不慎將飲料打翻，原PO表示，當下她正不斷思考應如何妥善處理時，對方家長卻突然詢問可否免費重新裝一杯。

因為對方突然的要求，讓原PO頓時嚇到。她指出，自己後來想到折衷的方法，便向對方表示僅能協助裝半杯。原PO回憶，對方在聽到半杯的回應後，也十分開心地不斷向原PO道謝，讓原PO覺得此次處理方式還不錯。但她也好奇詢問，在餐飲業工作的人若遇到類似情況會如何處理。

文章一出，部分網友雖認為對方家長的舉動有點厚臉皮，但店員之後的服務更重要，「其實一般都會幫忙再補一杯。如果是店家，不會想讓人覺得小氣。如果是遊樂園，通常小事化無，開心比較重要」、「我覺得直接補一杯新的就好，成本也不高但是會讓客人對店家印象更好，沒什麼損失，也算一種行銷，畢竟確實客人也不是喝完才找理由說要補」、「其實少少成本買一個形象，非常值得特別主動提出會更加分。」

許多網友也分享過去自己打翻飲料的經驗，「小時候也是買飲料不小心打翻，店員直接說再幫我做一杯。超級感謝他，到現在都還記得」、「我有一次買完放機車沒放好掉地上打翻，想說把杯子請店員幫忙丟然後再買一杯新的，店員直接說重新做一杯新的給我，超感動的」、「之前飲料店買飲料，先拿給我爸後，再轉頭過去飲料就被我爸打翻了。店員看到直接補一杯給我們，看來是遇到天使店員。」