上班得穿白襯衫！妹子夏天拒穿1單品 和男友吵到快分手

夏日炎炎，不論男女都想要穿著清涼一點，但對女生來說，有些衣服質料太薄，內在美就會顯得若隱若現，不想被盯著看就得多加點衣物，只不過在夏天會更悶熱難耐。一名女網友在Dcard發文抱怨上班時得穿白襯衫，但男友覺得容易曝光，要求她多穿件內搭，兩人為此爭吵了好幾次，甚至吵到快分手。

原PO以「女生襯衫不穿內搭會太暴露嗎？」為題發文，她說公司規定上班要穿白襯衫，但夏天襯衫比較薄一點，內衣就容易透出來，不然就是胸前的鈕扣之間會有小縫隙，雖然自己覺得還好，不過男友卻很有意見。她說兩人為這件事爭吵很多次，男友希望她多穿一件內搭，不然就是要穿外套，然後拉鍊要拉好，不能脫下，讓原PO聽了不能接受。

她說夏天這麼熱，穿內衣已經很不舒服了，還要穿內搭，如果有冷氣還受得了，但是在外騎車曬太陽就真的很要命，而且平時工作要上下樓梯，見客戶時還要再加西裝外套，就顯得更加悶熱，因此對於男友的要求很不能接受，「但我真的很不想為了這種事情吵架，今天甚至吵到要鬧分手，這樣穿真的有很誇張嗎？」

貼文引起不少熱議，「會很透嗎？如果妳本人不介意的話，那倒無所謂，只是我也能理解對方的感覺，不由得會出現一點控制欲」、「正常公司規定要穿的，有什麼好不能接受？女生光是穿內衣就悶得要死，男友是同事嗎？不然他怎麼看得到妳上班怎麼穿」、「要加內搭或外套的話我不行欸！夏天穿內衣已經很悶了，只是襯衫的話應該還好吧」、「我覺得正面不要很透就還好，但裡面要穿素面黑色無痕那種，看過有人穿蕾絲的，直接看到兩個罩杯的花紋在胸前」、「熱爆了！可以建議他去健身房的時候穿個內搭，再穿衣服試試看」。

還有網友推薦運動內衣、小可愛、bratop三種選擇，「我都穿淺色運動內衣而已欸，白襯衫也有不透的，我去net買到的，可去挖寶」、「UQ有bratop內搭！可以只穿一件」、「穿一個帶杯的細肩小可愛就好」、「我都直接穿bratop背心在裡面，夏天可以選airism的款，真的比較涼」、「可以穿小可愛，感覺露內衣真的不太好看」、「bratop、小可愛、運動內衣、無痕內衣一生摯愛」、「可以試看看灰色的無痕內衣，比白色、膚色還不容易透出來」。