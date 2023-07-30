三重這佛心店「吃完3碗白飯+炒羊肉」就免費 網笑虧：北科學生快去吃爆

這些白飯你吃得完嗎？網友分享，新北三重一間店開放民眾挑戰，只要吃完三碗飯，免費送一盤羊肉，貼文一出，也讓網友笑虧：「北科生還不快去吃爆」。

原PO在PTT發文分享，這間三重的佛心店家開放民眾參加挑戰，「分成小碗、大碗、超大碗」，吃完三小碗白飯，可任選一份炒羊肉免費，吃完三大碗白飯則所有餐點免費。該網友這次挑戰小碗白飯，每一碗份量都很多，搭配一盤沙茶羊肉以及自己多點的薑絲羊肉，經過一番苦戰後勉強吃完，「店員跟我說一個人可以參加三次，我說太撐，下次不敢了」。

原PO表示，如果想省錢，可以挑戰一盤肉加三碗飯，配免費的清湯，吃完結帳0元，他是想說不好意思吃免費的，所以自費多加一盤肉，「食量大的人可以去挑戰看看」。

沙茶羊肉份量不小。圖擷自PTT

原PO貼出帳單，只需要付多加點的薑絲羊肉，其餘店家招待。圖擷自PTT

對此，網友們紛紛表示，「這也還好嘛！簡單，我以為只能先吃完三碗飯不能配菜，吃光才免費上菜」、「還滿有趣的，不過小碗飯量還是很多，真的要對自己食量有自信的人再去挑戰」、「小碗不小，飯是滿出來雕成三角錐那種」。也有網友聯想到前陣子發生的白飯之亂，「北科到三重，搭橘線不用轉車」、「非常感謝告知，火速立馬通知北科大的學生」、「北科生還不快去吃爆」。