女生注意！晚上「別一個人買冰淇淋」 原因嚇壞人：頭皮發麻

炎熱的夏天，許多人都會吃冰來消暑，但買冰也可能會遇到危險嗎？臉書粉專「魚漿夫婦」分享一則推特貼文，文章中提醒女性朋友千萬不要晚上一個人去買冰淇淋，因為這可能會引起不肖人士的注意，進而造成自身安全疑慮，貼文一出也嚇壞不少人。

從「魚漿夫婦」分享的貼文看到，文中提醒女性朋友晚上下班後不要一個人到超商買冰淇淋，原因是這樣做會讓有心人士躲在暗處觀察，對方可能會猜想「買冰淇淋，看來她家離這很近。只買一個的話，她身邊應該沒有其他人」。如果走出店外發現被人跟蹤，那麻煩可就大了，因此文章建議女性朋友如果想吃冰，「冰淇淋最好在白天時一次買一盒」。

「魚漿夫婦」對此也表示，去年（2022）好像也有提到這樣的情況，因此要再一次提醒大家注意，「魚漿太太以前一個人住的時候就有特別注意這個，至少都會買兩隻甜筒，或一整盒，就是全家很多人一起吃的感覺」。

貼文引起眾人熱議，「我們女生是否太不容易了」、「細節到頭皮發麻，原來現在防範壞人需要做到這種程度了嗎？」、「女生要注意這些細節也太麻煩了」、「好合理，我以前沒注意過欸」、「雖然這是應該要保護自己的方式，還是很好奇在日本很常發生嗎？以前還有聽過單身女性租房不要租一樓，窗簾不要選太可愛的圖案」、「突然覺得超商就在樓下真好，速買速回」、「每次都當場吃完，好像沒這個問題」、「我都買一桶的」。