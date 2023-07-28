他上熱炒店必點鳳梨蝦球！ 網友列「口袋菜色」：好吃才是廚藝好

熱炒店菜色多樣化、價格又實惠，是許多人聚餐首選，有網友分享，吃熱炒店必吃「鳳梨蝦球」，大讚「吃完整盤的蝦球爽度很高」，還有網友認為，鳳梨蝦球就是必點的功夫菜，「一間店的功夫好不好，就看鳳梨蝦球好不好吃！」

一名網友在論壇Dcard發文表示，他每次自己一個人或跟朋友去吃熱炒店時，必吃的一道菜就是鳳梨蝦球，都會檢查一下有沒有點到這道餐點，如果漏點一定要補上。

該網友表示，最近他一個人去吃熱炒，自己吃完整盤鳳梨蝦球「爽度很高」，另外再點一到薯條當作配菜，飯後再吃冰淇淋，非常推薦。

其他網友則留言「鳳梨蝦球是必點功夫菜，一間店功夫好不好，就看他的鳳梨蝦球好不好吃」、「超愛鳳梨蝦球」、「有誰跟我一樣每次去點鳳梨蝦球都是只吃蝦球不吃鳳梨的」。

還有人大讚「尤其是上面的美乃滋，真的超讚」、「之前新聞說這個是cp值偏低的菜色，可是這個好好吃欸，不知道有沒有現成蝦球可以買來做」、「我還吃過濕的鳳梨蝦球，難吃到懷疑人生」、「五更腸旺跟鳳梨蝦球真的是熱炒標配」。

另外也有網友推薦「熱炒精華我覺得是蒜泥白肉、魚香茄子、五更腸旺、紅燒豆腐」、「熱炒店炒青菜就要吃水蓮」、「金沙豆腐也超讚」、「煎豬肝呢？還有蒜泥白肉、五更腸旺、乾煸四季豆、炸蚵仔、月亮蝦餅」、「推個金沙中卷」、「推個鹽酥龍珠」。