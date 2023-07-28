快訊

賴清德愛將！民進黨客家部主任蔣絜安碩論抄襲 　遭台大撤學位

明年有機會降息？投資00679B、00772B用低風險輕鬆超越0050報酬

最喜歡勾心鬥角3星座出爐！他鬼點子最多「心機全拿來對付敵人」

聽新聞
test
0:00 / 0:00

他上熱炒店必點鳳梨蝦球！ 網友列「口袋菜色」：好吃才是廚藝好

聯合新聞網／ 綜合報導
網友認為鳳梨蝦球是熱炒店必點菜色。記者戴永華／攝影
網友認為鳳梨蝦球是熱炒店必點菜色。記者戴永華／攝影

熱炒店菜色多樣化、價格又實惠，是許多人聚餐首選，有網友分享，吃熱炒店必吃「鳳梨蝦球」，大讚「吃完整盤的蝦球爽度很高」，還有網友認為，鳳梨蝦球就是必點的功夫菜，「一間店的功夫好不好，就看鳳梨蝦球好不好吃！」

一名網友在論壇Dcard發文表示，他每次自己一個人或跟朋友去吃熱炒店時，必吃的一道菜就是鳳梨蝦球，都會檢查一下有沒有點到這道餐點，如果漏點一定要補上。

該網友表示，最近他一個人去吃熱炒，自己吃完整盤鳳梨蝦球「爽度很高」，另外再點一到薯條當作配菜，飯後再吃冰淇淋，非常推薦。

其他網友則留言「鳳梨蝦球是必點功夫菜，一間店功夫好不好，就看他的鳳梨蝦球好不好吃」、「超愛鳳梨蝦球」、「有誰跟我一樣每次去點鳳梨蝦球都是只吃蝦球不吃鳳梨的」。

還有人大讚「尤其是上面的美乃滋，真的超讚」、「之前新聞說這個是cp值偏低的菜色，可是這個好好吃欸，不知道有沒有現成蝦球可以買來做」、「我還吃過濕的鳳梨蝦球，難吃到懷疑人生」、「五更腸旺跟鳳梨蝦球真的是熱炒標配」。

另外也有網友推薦「熱炒精華我覺得是蒜泥白肉、魚香茄子、五更腸旺、紅燒豆腐」、「熱炒店炒青菜就要吃水蓮」、「金沙豆腐也超讚」、「煎豬肝呢？還有蒜泥白肉、五更腸旺、乾煸四季豆、炸蚵仔、月亮蝦餅」、「推個金沙中卷」、「推個鹽酥龍珠」。

鳳梨 Dcard

延伸閱讀

外網票選「願意住亞洲哪個國家」 台韓因這理由輸日本…南韓人被排名嚇到

江宏傑揭家醜鬧上國際！自家人不挺福原愛 陸網掀軟飯男、出軌女兩派論戰

月薪「6.6萬元除以2」 護理師曝薪資條氣炸：叫我高階乞丐就好

北市歐告被困陽台！與樓下3警「定格尷尬對視」 網笑：這叫狗眼看人低

相關新聞

他上熱炒店必點鳳梨蝦球！ 網友列「口袋菜色」：好吃才是廚藝好

熱炒店菜色多樣化、價格又實惠，是許多人聚餐首選，有網友分享，吃熱炒店必吃「鳳梨蝦球」，大讚「吃完整盤的蝦球爽度很高」，還有網友認為，鳳梨蝦球就是必點的功夫菜，「一間店的功夫好不好，就看鳳梨蝦球好不好吃！」

大反差！最美檢察官自爆十年前舊照 他笑：真的不想面對

新北地檢署美女檢察官在社群軟體上擁有4.2萬名追蹤者，不過他的真實身份其實為男檢陳漢章，他27日在網上分享十年前後的照片比對，直呼「真的很不想面對」，但他也鼓勵網友，「只要妳想要變美，連我都可以，妳一定也可以！」

蹦闆砸150萬加盟「拾汣茶屋」 曝七天營業額狂讚：天花板數字

實況主Toyz（劉偉健）的手搖品牌「拾汣茶屋」西湖首店開幕時造成轟動，接著陸續插旗新北、桃園、台中等地。精品代購業YouTuber「蹦闆」實測親自花費150萬加盟該飲料店，他公布開幕七天真實獲利為37萬，並大讚此金額已飲料店而言是「天花板的數字」，初估兩個月就能回本，他也表示未來還想多開幾家。

景點不如國外？他怨「台灣觀光爛住宿特別貴」 網點名1原因是元兇

疫情趨緩加上暑假旺季，不少人攜家帶眷去旅行，但出國或待在台灣玩到底哪一個比較划算，常常是網路上討論的話題。一名網友就在PTT發文抱怨台灣的景點不如國外，再加上住宿費用太貴，讓他感受很差。

辦公室沒客戶！OL上班夾「1韓系髮飾」 資訊公司主管：這不行吧

資訊公司OL在辦公室不能夾「韓系鯊魚夾」？一名女員工最近輾轉聽到自己主管點評下屬打扮「我覺得戴眼鏡夾這種鯊魚夾不行吧！」

男大生約會日系妹子憂「1穿搭」太丟臉 網傻眼：看到馬上打槍

與心儀對象約會，不少人都會精心打扮，希望給對方留下好印象。然而，近日一名男大生PO文表示，在交友軟體認識一名穿著打扮很日系風的女生...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦