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大反差！最美檢察官自爆十年前舊照 他笑：真的不想面對

聯合新聞網／ 綜合報導
陳漢章在Instagram上擁有4.2萬名追蹤者，平時都會發文分享每日穿搭等資訊。他昨日突然PO出「十年前後的對照圖」。圖擷自IG
陳漢章在Instagram上擁有4.2萬名追蹤者，平時都會發文分享每日穿搭等資訊。他昨日突然PO出「十年前後的對照圖」。圖擷自IG

新北地檢署「美女檢察官」在社群軟體上擁有4.2萬名追蹤者，不過他的真實身份其實為男檢陳漢章，他27日在網上分享十年前後的照片比對，直呼「真的很不想面對」，但他也鼓勵網友，「只要妳想要變美，連我都可以，妳一定也可以！」

陳漢章擁有亮麗外貌，在Instagram上擁有4.2萬名追蹤者，平時都會發文分享每日穿搭等資訊。他昨日突然PO出「十年前後的對照圖」，從照片可見，現在皮膚白皙、大眼紅唇、烏黑長髮的他，十年前留著男生頭，外貌看起來也較陽剛，與現在差異極大。

陳漢章說，真的很不想面對十年前的自己，但由於是自己活過的痕跡，因此不想特意隱藏，他也希望透過分享對照圖激勵網友，直呼「看到對照圖，是不是很激勵各位？是不是突然覺得自己也有很多可能性？沒錯！只要妳想要變美，連我都可以，妳一定也可以！」

陳漢章補充，這篇貼文只限時兩天，留言也只開放兩天，針對網友提問，他也回覆「有喔，做（指整形）蠻多的，可以看前面留言」。

其他網友則留言「我真的佩服你如何突破男女體型上的差異，你的腿、肩膀、手臂、手指，身體線條完全像女性很柔和，皮膚也沒什麼毛孔！好強喔！」、「男裝，溫潤如玉。女裝，邪魅嬌艷。都是好好看的人」、「檢座好激勵人心，每個人都有無限可能，謝謝檢座的認真努力正義感，感染了大家，看得出你非常努力不懈的付出，對每一件事負責到底，真的非常不簡單」

Instagram 檢察官

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