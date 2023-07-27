辦公室沒客戶！OL上班夾「1韓系髮飾」 資訊公司主管：這不行吧

資訊公司OL在辦公室不能夾「韓系鯊魚夾」？一名女員工最近輾轉聽到自己主管點評下屬打扮「我覺得戴眼鏡夾這種鯊魚夾不行吧！」，不過內行網友點出問題出在盤髮方式不對「夾得好氣質小姊姊，夾不好就很像出去倒垃圾」。

該女員工於Dcard以「辦公室夾韓系鯊魚夾錯了嗎？」為題發文表示，她在比較傳統的資訊公司上班，辦公室有自己的小隔間，平常是在室內工作，如果要出外拜訪客戶一定會全妝出席。

昨（26）日，她的同事外出拜訪客戶時，與客戶聊天談及「韓系鯊魚夾」，女主管拐彎抹角說「我覺得戴眼鏡夾這種鯊魚夾不行吧！」，此話傳回女員工耳裡，覺得非常疑惑，因為「平常很少廠商會來我們公司，就算有也會手刀拿掉」，更控訴女主管職場霸凌，是個會直接抨擊下屬外表的人，曾對腳水腫的孕婦同仁說「XX我覺得妳不適合那雙鞋，看起來腳好粗。還是妳要走樓梯？」

女員工最後附上夾髮照片，不過，一些女網友見她將頭髮全部盤起的樣子，直言「但妳的夾法不是好看的夾法欸」、「我覺得沒化妝夾鯊魚夾都很邋遢」，有人覺得問題在夾髮技巧不同，「夾得好氣質小姊姊，夾不好就很像出去倒垃圾」、「因為妳髮尾沒有收而是直接往上翹，看起來有點隨便」、「圖中那是大嬸夾法」。

鯊魚夾愛好者則平反「如果夾的好，真的比綁頭髮俐落多了，而且還不會因為頭髮分心工作」、「我是覺得比馬尾還不會扯頭皮（怕禿）」。