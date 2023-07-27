男大生約會日系妹子憂「1穿搭」太丟臉 網傻眼：看到馬上打槍

與心儀對象約會，不少人都會精心打扮，希望給對方留下好印象。然而，近日一名男大生PO文表示，在交友軟體認識一名穿著打扮很日系風的女生，由於他平常都是穿著T恤，擔心對方覺得太隨便而印象不好，因此上網詢問網友「這樣穿去約會很丟臉嗎？」掀起網友討論。

該名男大生在《Dcard》發文表示，在交友軟體認識一名就讀傳播學院的女生，且對方很會打扮偏日系風，「我是唸電機，系上一堆男生不怎麼在意衣著，一般上課都穿拖鞋加T恤，大家衣櫃也只有T恤，頭髮就是兩側推高或平頭」。

原PO提到，由於擔心穿著太隨便，進而影響女生對他的印象，只見發文中附上的照片是一件藍色T恤搭配黑色運動褲，沒想到室友卻說太像睡衣風會讓女生覺得丟臉，讓他忍不住求助廣大網友「這樣穿去約會很丟臉嗎？」

貼文一出，立刻引來大批網友討論，紛紛留言「不要穿這樣…拜託不要拖鞋，白T恤黑褲球鞋最保險」、「如果真的要穿這套，你就跟女生說你吃飽要去打羽球好了」、「跟人家約會還不打扮，全都推給讀什麼系」、「又不是出門倒垃圾而已，穿這樣完全不尊重對方耶」、「如果我第一次見面看到這套馬上打槍」。