颱風假何時宣布最惹人厭？ 過來人轟「這狀況」：還不只一次

目前台灣宣布放颱風假的時間有法條規定，根據《天然災害停止上班及上課作業辦法》，若是全日或上午半日停班停課，應於前晚七點至十點公告，而若是下午半日或晚間停班停課，則應於當日上午十點三十分前公告。而一名網友在網上發文，表示以前放颱風假的時間都不一定，因此詢問網友認為何時宣布最令人討厭？

原PO在PTT上發文表示，以前和現在不同，每個縣市宣布放颱風假的時間都不一定，比較好的前一晚宣布，有些慢一點的凌晨公布，不過早上6至8點才宣布的也有，他表示有時候都出門快到學校了才看到放假的消息，甚至有發生過中午、下午才宣布的情況，導致民眾需冒著風雨回家，因此，他好奇詢問究竟何時發布最讓人討厭。

貼文一出，引來許多網友熱烈回覆，不少人認為7點到9點最討厭，出門要去學校、公司卻突然宣布停班停課，「早上9點吧，快到公司才說」、「8點，到公司才知道停班」、「7、8點出門了還要被叫回去」、「遇過7點的，都到學校了」、「早上8點，到公司才發現放假」、「早上8點，最哭」。

除此之外，有大批網友表示「即刻放假」最討厭，家長還得冒風雨去接小孩，甚至造成交通大阻塞，「沒記錯好像上班上到一半，11點吧？即刻放假」、「即刻放假+1」、「中午12點，即刻停班停課」、「即刻放假真的超靠杯，冒大雨去上班再冒暴雨回家」、「台北有突然放假過，不只一次，然後回家就風大雨大還大塞車」、「台東去年早上10點半即刻放假，狂風暴雨要去接小孩回家」。