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她放任孩子吵鬧、公審花蓮名店失敗反遭撻伐 醫生娘道歉了：情緒控管不佳

聯合新聞網／ 綜合報導
一名媽媽日前光顧花蓮一家知名餐廳，5歲兒在店內蹦跳、摸塑膠小恐龍和試圖開冰箱遭老闆制止，讓她覺得店家對小孩不友善。 示意圖／ingimage
一名媽媽日前光顧花蓮一家知名餐廳，5歲兒在店內蹦跳、摸塑膠小恐龍和試圖開冰箱遭老闆制止，讓她覺得店家對小孩不友善。 示意圖／ingimage

台中一名林姓醫生娘日前因5歲兒子在麵店摸了櫃檯上的恐龍並試圖打開冰箱被店家制止，因此暴怒並錄影PO網討拍、號召親友怒刷一星評價。不料她反遭輿論撻伐，網紅馮語婷、陳沂也接連挖出他的黑歷史，眼看自己被「炎上」，林女在昨天（26日）下午出面鞠躬致歉盼能止血。

一名林姓醫師娘近日和丈夫帶著兒子到花蓮旅遊，在一家麵店點餐時，同行的5歲兒子除動手摸放在櫃台上的小恐龍模型，還在階梯跳上跳下，甚至試圖打開冰箱。被店家制止後，林女認為對方態度不佳心生不滿，於是錄影放上私人臉書公審店家，還號召親友幫他「刷負評」。

面對輿論一面倒撻伐，林女揚言提告網友公然侮辱，「網紅女戰神」馮語婷則踢爆林女在網路上賣的香奈兒服飾都是假貨，陳沂也起底她過去疑似曾做過「八大」，似乎就是因為害怕繼續被炎上會被翻出更多黑歷史才會將臉書關板。

據《三立新聞網》報導，林女昨天下午現身兩度鞠躬道歉，她還原事發經過，孩子進店後因好奇觸摸了櫃檯的物品，被店家制止後，她「一時心急」加上老闆怒斥的語氣，第一時間帶著小孩甩頭就走，第二次再次進入餐廳時被店家要求遵守店規，她才情緒失控，她也坦言自己情緒控管不佳，不該說出嘲諷的言語和號召親友刷負評，放任孩子在店裡吵吵鬧鬧，「在此我十二萬分的歉意，真的很抱歉」。

林姓女子表示，事發至今2天她吃不好也睡不好，很抱歉造成老闆困擾，丈夫的婦產科醫師身分也被起底，所任職的診所也被網友刷負評，目前已暫停工作。林女說，盼能透過誠心道歉止血，讓事件盡快落幕、家人早點回歸正常生活。

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