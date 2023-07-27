同事忘還飲料錢！ 他怕遭罵小氣問「45元該要嗎」 網轟：根本故意卡油

在公司職場中，同事間經常會互相幫忙訂餐、飲料，而許多時候會由代買的人先墊錢，如此便可能出現錢收不齊的情況。一名網友表示，之前曾幫一個女同事買飲料，事後對方卻遲遲未付錢，讓他十分苦惱若是主動向同事討要會不會被認為很小氣。

原PO在Dcard發文表示，自己幫那位女同事買完飲料後，她說晚一點再把錢給原PO，不過一個假日過去了，對方卻好像忘記這件事，對此，他疑惑發問，若跟女同事收45元的飲料錢會不會被覺得很小氣，也不確定自己是否該主動去要錢。

許多網友鼓勵原PO同事間不用不好意思，也提供他一些解決方法參考，「我覺得不會小氣耶，下次她外出買飯的時候請她順路買飲料，她要收錢的時候說上次幫她付飲料錢就直接抵掉？」、「用輕鬆的語氣提醒她：『欸上次的飲料45塊好像還沒給我欸』覺得同事間不必不好意思要，本來就是該給你的錢」、「不會啦，而且他可能只是忘了，你提醒他反而會謝謝你加不好意思」。

而也有許多相同經歷的網友對此況忿忿不平，「我是不會要啦，但下次我就不會幫她買」、「這年頭欠錢的是大爺」、「欠別人錢自己忘記真的很不優，支持拿回來」、「要跟她拿，不然會變習慣」、「我每次都覺得會忘記還錢的人很扯，根本就是要故意卡油」、「討厭這種先幫忙墊錢，然後那個人又不會記得要還錢，搞到最後還要自己去要，這種錢的事情開口就很不自在」。