快訊

財產破億隱藏富豪多在中南部 為何他們偏愛財放公股銀行？

杜蘇芮颱風各地風雨情形曝 專家憂恐被較強懸臂掃中

三星Galaxy Z Fold5、Google Pixel Fold「一樣貴」誰厲害？1圖看8重點拚當摺疊手機王者

同事忘還飲料錢！ 他怕遭罵小氣問「45元該要嗎」 網轟：根本故意卡油

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友表示幫同事訂飲料卻遲遲未收到錢，讓他猶豫該不該主動要錢。示意圖，聯合報系資料照
一名網友表示幫同事訂飲料卻遲遲未收到錢，讓他猶豫該不該主動要錢。示意圖，聯合報系資料照

在公司職場中，同事間經常會互相幫忙訂餐、飲料，而許多時候會由代買的人先墊錢，如此便可能出現錢收不齊的情況。一名網友表示，之前曾幫一個女同事買飲料，事後對方卻遲遲未付錢，讓他十分苦惱若是主動向同事討要會不會被認為很小氣。

原PO在Dcard發文表示，自己幫那位女同事買完飲料後，她說晚一點再把錢給原PO，不過一個假日過去了，對方卻好像忘記這件事，對此，他疑惑發問，若跟女同事收45元的飲料錢會不會被覺得很小氣，也不確定自己是否該主動去要錢。

許多網友鼓勵原PO同事間不用不好意思，也提供他一些解決方法參考，「我覺得不會小氣耶，下次她外出買飯的時候請她順路買飲料，她要收錢的時候說上次幫她付飲料錢就直接抵掉？」、「用輕鬆的語氣提醒她：『欸上次的飲料45塊好像還沒給我欸』覺得同事間不必不好意思要，本來就是該給你的錢」、「不會啦，而且他可能只是忘了，你提醒他反而會謝謝你加不好意思」。

而也有許多相同經歷的網友對此況忿忿不平，「我是不會要啦，但下次我就不會幫她買」、「這年頭欠錢的是大爺」、「欠別人錢自己忘記真的很不優，支持拿回來」、「要跟她拿，不然會變習慣」、「我每次都覺得會忘記還錢的人很扯，根本就是要故意卡油」、「討厭這種先幫忙墊錢，然後那個人又不會記得要還錢，搞到最後還要自己去要，這種錢的事情開口就很不自在」。

職場 代買

延伸閱讀

這種履歷表要小心！Google前人資主管警告「秒刷掉」：錄取機率接近0

公司名稱不同卻遇「同一面試官」 內行曝3原因：台灣企業常見

他當大車司機遭女友家人嫌棄 過來人揭4原因：不一定是職業歧視

把星巴克當免費公廁？日本分店祭「1策略」對付 廁所門裝密碼鎖

相關新聞

同事忘還飲料錢！ 他怕遭罵小氣問「45元該要嗎」 網轟：根本故意卡油

在公司職場中，同事間經常會互相幫忙訂餐、飲料，而許多時候會由代買的人先墊錢，如此便可能出現錢收不齊的情況。一名網友表示，之前曾幫一個女同事買飲料，事後對方卻遲遲未付錢，讓他十分苦惱若是主動向同事討要會不會被認為很小氣。

這ATM怎輸入密碼？按鍵藏陷阱 網笑下方「4字提示」說明一切

去ATM提款時，你會仔細端看有哪裡不合常理嗎？一名網友在臉書社團「路上觀察學院」曬出一張圖，只見路邊一台ATM按鍵上貼有號碼貼紙...

台灣新大樓蓋的沒特色？ 網曝1主因：先天條件造成

全台房價不斷上漲，新大樓也如火如荼的建蓋，日前一名網友剛從德國回台，發現台灣的新大樓外型相似，不像德國各有特色，讓他疑惑「為何台灣新大樓都蓋的差不多醜？」對此，有網友解析認為「人口密度高是主因，因為台灣地狹人稠」。

侵台四怪颱之一！這颱風生命期23天「第二長壽」 多戶屋頂被吹走

杜蘇芮颱風逼近台灣，路徑從原本可能的穿心颱，不斷地往南偏，讓許多民眾期待的颱風假逐漸落空。有網友就在PTT分享一張民國75年的韋恩颱風路徑圖，這個被氣象局列為「侵台四大怪颱」之一的颱風，路徑相當詭譎，原PO也好奇想問「有誰經歷過？」貼文一出，不少經歷過的人分享當初慘況。

你能找到「真正的曲線」嗎？網友崩潰：眼鏡都看破了也找不到

近期網路上流行一張視覺錯視圖，要網友挑戰找出「真正的曲線」，沒想到有網友竟說自己為了找出曲線以後，視力受到影響而下降。

喝火鍋湯很奇怪？他疑惑「只有我會喝完嗎」 網喊母湯：下一站洗腎

台灣人愛吃火鍋，舉凡朋友聚餐、公司餐敘或是家人團聚，都時常將火鍋作為首選。不過有些人喜歡喝湯，習慣在用餐完將火鍋湯喝完，而這一舉動卻可能招來旁人的不解。一名網友表示和朋友去吃火鍋時，和往常一樣把湯喝完，朋友竟覺得很奇怪，讓她委屈發問，「只有我會把湯喝完嗎？」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦