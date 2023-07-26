台灣新大樓蓋的沒特色？ 網曝1主因：先天條件造成

全台房價不斷上漲，新大樓也如火如荼的建蓋，日前一名網友剛從德國回台，發現台灣的新大樓外型相似，不像德國各有特色，讓他疑惑「為何台灣新大樓都蓋的差不多醜？」對此，有網友解析認為「人口密度高是主因，因為台灣地狹人稠」。

一名網友在PTT發文指出，他剛從德國回來，當地的高樓沒有台灣多，住宅雖然都比台灣矮，但各有特色，每個房間都有很大的陽台，外觀也是整潔明亮，行道樹跟人行道也比台灣舒服。

他接著表示，反觀台灣很愛蓋高樓，但房型都沒差多少，特殊建案才比較特別，8成都很雷同，而且沒什麼陽台，外觀醜得要死，還很多人以此為傲，最後他拋問「為何台灣新大樓都蓋這樣？ 台北都更有機會模仿歐美？」

對此，網友點出問題在於「人口密度」，直言「德國國土那麼大，當然不用一直往上蓋」、「你知道兩國的人口密度差異嗎？」也有網友反駁「氣候因素吧，台灣潮濕悶熱，房間太多陽台的話，也沒什麼人想待在那，歐洲就是氣候涼爽」、「德國房子好看因為古代的好看，你去看現代的房子也跟台北差不多」、「只看建築本身的話，宜蘭很多獨棟的也很漂亮」、「哪裡醜？而且重劃區幾乎都有陽台啊。我反而覺得歐美、日、韓新蓋的普通大樓不比台灣美耶，尤其日韓還真的沒有陽台」。

不過也有網友認同，直言「台灣是整體醜而已，一堆破公寓」、「台灣人不會願意花錢在『美』上面，全台住宅建物大多都很醜」、「漂亮市容要錢，你要嗎？」、「你說的是台北陽台外推老房吧，裡面住的是犧牲美感換便利的人，甚至覺得不繳管理費很划算，這種將就的窮酸個性當然美不起來啊」。