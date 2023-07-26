你能找到「真正的曲線」嗎？網友崩潰：眼鏡都看破了也找不到

近期網路上流行一張視覺錯視圖，要網友挑戰找出「真正的曲線」，沒想到有網友竟說自己為了找出曲線以後，視力受到影響而下降。

據《太陽報》（The Sun）報導，一名用戶Jon_Starkgaryen在知名論壇Reddit上分享一張錯視圖，表示自己盯著圖片看了很久，因為注意力非常集中，眼睛又是斜著看，那之後視力就變得很差。

網友說這張錯視圖讓他視力變差，還有網友說找到「眼鏡都破了」。圖擷自太陽報

這名網友貼的圖片是一張視覺錯視圖，上面寫著「找出真正的曲線」，圖片是灰色的背景壓上綠色的線，仔細盯著看的時候會覺得每條綠線彷彿都在扭動，要找到真正的曲線可說是「不可能的任務」。

這類視覺錯視圖通常是藉由幾何排列、視覺成像規律等方法，創造出有「視覺欺騙」成分的圖像來「騙眼球」。這種圖片會給人幾種錯覺，包含感覺器官引起的生理錯覺，以及心理造成的認知錯覺。

網友Jon_Starkgaryen說他以前視力很好，但自從做了這個挑戰以後，就覺得眼前看到的東西都像燒焦了一樣。他表示，自己已經去看過眼科，也找過驗光師檢查，但他們都說他的視力沒問題，讓他超崩潰。不過Jon_Starkgaryen應該只是開玩笑誇飾，其他網友也都紛紛留言說這張圖真的太有挑戰性了，有人就說：「我眼鏡都看破了還是找不到」。