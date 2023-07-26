快訊

畢業起薪高 消防系、生死系「獨占市場」 不怕少子化沒學生

全聯林敏雄情義相挺救中興電 「神祕藍姐」已潛藏10年

杜蘇芮大雨狂炸！屏東縣7鄉鎮今晚6點後停班停課

你能找到「真正的曲線」嗎？網友崩潰：眼鏡都看破了也找不到

聯合新聞網／ 綜合報導

近期網路上流行一張視覺錯視圖，要網友挑戰找出「真正的曲線」，沒想到有網友竟說自己為了找出曲線以後，視力受到影響而下降。

據《太陽報》（The Sun）報導，一名用戶Jon_Starkgaryen在知名論壇Reddit上分享一張錯視圖，表示自己盯著圖片看了很久，因為注意力非常集中，眼睛又是斜著看，那之後視力就變得很差。

網友說這張錯視圖讓他視力變差，還有網友說找到「眼鏡都破了」。圖擷自太陽報
網友說這張錯視圖讓他視力變差，還有網友說找到「眼鏡都破了」。圖擷自太陽報

這名網友貼的圖片是一張視覺錯視圖，上面寫著「找出真正的曲線」，圖片是灰色的背景壓上綠色的線，仔細盯著看的時候會覺得每條綠線彷彿都在扭動，要找到真正的曲線可說是「不可能的任務」。

這類視覺錯視圖通常是藉由幾何排列、視覺成像規律等方法，創造出有「視覺欺騙」成分的圖像來「騙眼球」。這種圖片會給人幾種錯覺，包含感覺器官引起的生理錯覺，以及心理造成的認知錯覺。

網友Jon_Starkgaryen說他以前視力很好，但自從做了這個挑戰以後，就覺得眼前看到的東西都像燒焦了一樣。他表示，自己已經去看過眼科，也找過驗光師檢查，但他們都說他的視力沒問題，讓他超崩潰。不過Jon_Starkgaryen應該只是開玩笑誇飾，其他網友也都紛紛留言說這張圖真的太有挑戰性了，有人就說：「我眼鏡都看破了還是找不到」。

視力

延伸閱讀

4000元頂級buffet竟有「紅龜粿」 網笑稱陷阱題：吃一顆就飽

出國玩小心行李箱輪子裂開！ 她一計妙招完美解決

怕輻射！鄰居貼紙條要求「調好Wi-Fi」 他傻眼：根本沒裝

故宮響應「國際冷笑話日」出招 網笑翻：冷到瑟瑟發抖

相關新聞

你能找到「真正的曲線」嗎？網友崩潰：眼鏡都看破了也找不到

近期網路上流行一張視覺錯視圖，要網友挑戰找出「真正的曲線」，沒想到有網友竟說自己為了找出曲線以後，視力受到影響而下降。

喝火鍋湯很奇怪？他疑惑「只有我會喝完嗎」 網喊母湯：下一站洗腎

台灣人愛吃火鍋，舉凡朋友聚餐、公司餐敘或是家人團聚，都時常將火鍋作為首選。不過有些人喜歡喝湯，習慣在用餐完將火鍋湯喝完，而這一舉動卻可能招來旁人的不解。一名網友表示和朋友去吃火鍋時，和往常一樣把湯喝完，朋友竟覺得很奇怪，讓她委屈發問，「只有我會把湯喝完嗎？」

他瞄女友YouTube搜尋「日本一文化」臉綠 知情人曝：小心被話術

疫情解封後，民眾紛紛飛出國。近日一名網友表示，女友準備去日本玩，然而他意外發現對方的YouTube搜尋紀錄不太對勁，引發網友討論。

5歲兒花蓮名店「摸恐龍」、台中醫師娘被起底賣香奈兒假貨 網紅女戰神：檢舉信已寄出

台中一位醫師娘日前和丈夫帶著兒子到花蓮旅遊，在一家麵店點餐時，兒子摸了放在櫃台上的小恐龍，被店家制止後，她認為對方態度不佳，於是錄影後…

什麼時候買機票最便宜？ 他認運氣差：早一天買卻貴一成

疫情解封後，許多民眾在今年開始規劃出國旅遊。近日有網友分享，自己一直以為機票越早買會越便宜，但在購入機票的隔天發現機票價格比前一天的便宜一成。因對機票的猜想不同，讓他疑惑詢問：「大家都是怎麼決定下手的時間呢？」

家中「小廢物」竟有百年歷史！ 網湧入朝聖：應該放在博物館

許多人家中都有長輩代代相傳守護的傳家寶，常見的有首飾、服飾、家中擺飾，甚至家產也多有所見。不過日前一名網友在網上分享祖先留給他的竟是一個半世紀前流傳至今的古物，貼文一出也引來許多網友朝聖。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦